Todas las claves de la calima

Málaga vuelve a repetir la estampa de la semana pasada, cielos teñidos de sepia y calles cubiertas de barro. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya había advertido de la entrada de una nueva nube de polvo africano que podría permanecer un par de días en la Costa del Sol. La calima regresa combinada con intensas precipitaciones y el jefe del departamento de meteorología de Canal Sur, Manuel Megías, da todas las claves para entender este fenómeno meteorológico.

¿Qué es la calima?

La calima es polvo en suspensión, procedente del Sáhara, que se traslada desde el desierto a otras zonas y allí produce, en la mayoría de los casos, una reducción de la visibilidad en forma de nieblas o brumas. En el caso de la calima en lugar de ser originada por agua se produce por partículas de polvo. Además, cuando ese polvo en suspensión viene vinculado a procesos de precipitación, arrastran el polvo en suspensión y lo deposita en forma de barro en el suelo, en los coches o sobre cualquier lugar. Tanto la calima de la semana pasada como esta son procesos que vienen asociados a la entrada de borrascas por el Golfo de Cádiz. La borrasca genera viento sur sudeste y, aunque en cierto modo absorbe ese polvo en suspensión, este se encuentra ya flotando sobre el desierto y lo introduce en la península.

¿Es un fenómeno extraordinario?

Es un proceso natural, vinculado a la circulación general atmosférica y no es nada extraordinario. El proceso de calima de la semana pasada sí fue más excepcional dado que la densidad del polvo en suspensión era más importante. El proceso de la semana pasada tenía una mayor concentración de polvo en suspensión y más duradero.

¿Los episodios de estás últimas semanas son los más intensos que se recuerdan?

Contabilizar esto es muy raro. No hay unas mediciones de calima, al menos que se puedan conocer fácilmente y por lo tanto no hay esos datos.

¿En qué puntos de Andalucía se ha dejado notar más?

La semana pasada la concentración fue especialmente importante en Almería. El episodio de la semana pasada, que tuvo mucha concentración y fue más duradero, llevó ese polvo hasta el norte de la península. Pero hay que tener en cuenta que estos episodios son habituales, hay muchos traslados de polvo en suspensión procedente del Sáhara que termina en el Amazonas y que de hecho fertiliza de forma importante el suelo amazónico, aporta fosfato y nutrientes.

¿Hasta cuándo se prolongará en la provincia malagueña?

Mañana irá desapareciendo poco a poco. El de la semana pasada duró más porque la borrasca tardó más tiempo en introducirse en el Mediterráneo. En su traslado lo que hace es que divide la nube de calima en dos, una se traslada por el Mediterráneo siguiendo la borrasca y otra queda aislada en el Atlántico, se introduce en Portugal y luego termina trasladándose por circulación atmosférica general hacia lugares como el Caribe. El sábado, al trasladarse, la borrasca irá perdiendo capacidad para generar precipitación y el tiempo se irá haciendo más estable por el oeste y, por lo tanto, el sábado las precipitaciones ya serán escasas y el polvo en suspensión muy liviano.

¿Qué particularidades tiene la calima?

No dejan de ser partículas de polvo en el ambiente, por lo que crea una mala calidad del aire. A una persona asmática o con otras dificultades respiratorias le puede acarrear problemas. Un episodio de calima es negativo si la concentración de ese episodio es muy importante, ya que el aire se vuelve más irrespirable. No obstante, no deja de ser un proceso habitual en nuestro entorno natural meteorológico.

¿El cambio climático influye en este fenómeno meteorológico?

No, el comportamiento de los procesos meteorológicos que son naturales no tienen nada que ver con el cambio climático. El aumento de veces en las que sucede algo que forma parte de nuestro entorno natural sí está relacionado con cambios, pero los episodios aislados no se pueden vincular a nada que no sea la circulación natural. Si de aquí a los próximos años tenemos episodios de calima anualmente significativos con gran cantidad de polvo en suspensión, se podría relacionar con algo, porque antes no sucedía de una forma recurrente, pero una cosa puntual no tiene por qué estar vinculado con un cambio climático.