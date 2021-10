La Torre del Puerto de Málaga, en el centro del debate político

La Torre del Puerto sigue siendo motivo de debate entre los distintos grupos municipales que forman la corporación. En este caso, además, será objeto de debate en el pleno que se celebrará mañana en el Ayuntamiento. El grupo municipal socialista presentó dos mociones urgentes que tienen como objetivo acordar que el Consistorio "respete los informes y las decisiones del ministerio de Cultura sobre el expediente de expoliación que cursa sobre el proyecto".

De igual modo, insta al pleno a desestimar cualquier "acción jurídica administrativa" que tenga por motivación "paralizar el expediente" abierto por Cultura. El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, expuso que lo que busca el ministerio es "velar para que no se cometa un presunto expolio al patrimonio paisajista": "Es el momento de respetar este trabajo. Por lo tanto, no es razonable la actitud del PP actuando de parte, presentando recursos contra el propio ministerio. Hay que respetar las decisiones, dejar trabajar y no torpedear”, subrayó.

“Por el momento se ha conocido que San Telmo, una de esas instituciones, ha dictaminado que existe expolio. Tenemos que dejar que el resto de entes se pronuncien con total cautela", defendió. En relación de la posición del partido con la Torre del Puerto, el socialista defendió estar en un proceso de "escucha activa": "Es importante disponer de toda la información, como la que emane de este procedimiento, así como es importante, y lo hemos manifestado en muchas ocasiones, que también se posicionen los vecinos mediante consulta”.

En este sentido, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, anunció que votarán en contra de los dos puntos: "No podemos admitir que haya, por parte del Estado, una legitimación para poder actuar sobre expolio cuando las competencias son de la Junta. Hay una clara usurpación de competencias por parte del Ministerio", dijo.

Además, aclaró que "como creemos que el informe está lleno de no realidades o de falsedades, el equipo de la Gerencia ha hecho un informe jurídico y ha interpuesto una reclamación previa. Tenemos dos meses de plazo para que contesten y en el caso de no contestarla, que puede hacerlo, valoraremos la posibilidad de ir al contencioso".

"No es de recibo que el pleno respete un informe que está lleno de falsedades y contra el que hemos hecho una reclamación previa", dijo, criticando que "el PSOE, quizá, no tiene interés por proteger a la ciudad, nosotros sí, y si para ello hay que llegar a un contencioso, pues tenemos que llegar", abundó.