De la Torre se alía con La Invisible

La Casa Invisible se queda. El mensaje, que en los últimos meses viene siendo lema común entre los colectivos que apoyan el movimiento cultural que desde hace más de una década ocupa de manera irregular un edificio de titularidad municipal en el casco antiguo, empieza a hacerlo suyo el propio equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la capital. El mismo ejecutivo que el pasado 22 de junio activó el proceso para el desalojo del inmueble, alegando sus condiciones de seguridad y la existencia de numerosos incumplimientos por parte de los inquilinos, desanda el camino y abre la puerta a evitar el desalojo y a encontrar una fórmula mediante la que cederle de manera ya sí ordenada el equipamiento.

El cambio de criterio en la actitud del Consistorio quedó plasmado tras la reunión que ayer celebraron en la Casona del Parque el alcalde, Francisco de la Torre (acompañado de los concejales de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares; Seguridad, Mario Cortés; Promoción Empresarial, Elisa Pérez de Siles) y los representantes de la Casa Invisible. Al término del encuentro, que se alargó más de tres horas, De la Torre confirmó la rectificación en la hoja de ruta municipal.

El regidor dice que acogerá "de manera positiva" el recurso que presentará el colectivo

Las dos partes dieron por buena una solución que habilita a los gestores de La Invisible a presentar "en el plazo legal establecido" un recurso de reposición para pedir la suspensión cautelar del desalojo y que sirva también para ir avanzando en la solución definitiva del proyecto. La demanda debe permitir "profundizar en la solidez que el proyecto cultural tiene", dijo el alcalde, que consideró que la decisión final dependerá de la "argumentación" que emplee el colectivo. A pesar de ello, fue claro al indicar que la disposición del Ayuntamiento para que sea "bien acogido es positiva".

"Lo que importa es mirar al futuro con ambición y calidad", insistió el mandatario local, en el que parecen haber pesado los avales recibidos por La Invisible por parte de la Junta de Andalucía y del Museo Reina Sofía, entre otras muchas instituciones.

Las palabras del regidor contrastan con los acuerdos adoptados meses atrás por la Junta de Gobierno Local, que él mismo preside. El ente ejecutivo rechazó las alegaciones formuladas por la Fundación de los Comuenes y defendió la propuesta de desalojo en el ejercicio de actividades dentro del edificio sin contar con las preceptivas licencias y/o autorizaciones; la medida cautelar de cierre decretada en 2014 por la Gerencia de Urbanismo por razones de seguridad; la falta de colaboración para la actualización de la Inspección Técnica de Edificios con anterioridad a dicho acuerdo y que se acredita la necesidad de acometer las obras de rehabilitación... A esto se sumó la denuncia de riesgo "grave y extraordinario" para la salud pública al usarse agua "no apta para el consumo".

A pesar del largo listado utilizado por el Consistorio para proponer el desalojo, De la Torre fue claro ayer al afirmar que esta medida "está bastante más lejos desde el punto de vista del recurso". "Nuestra voluntad es por tanto, en una línea positiva y de que pudiera ese proyecto, dentro de la reflexión producida en el momento actual, salir con una vocación de fortalecimiento", añadió.

La cuestión de la seguridad del inmueble y la necesidad de que el mismo sea sometido a una importante rehabilitación hizo que el alcalde afirmarse que la misma se llevará a cabo, sin descartar la posible intervención del Ayuntamiento. "Sí queremos las cosas muy claras de que las zonas en que no haya seguridad no se usen", explicó.

Desde la Casa Invisible, Amanda Romero valoró que se inicie la vía del diálogo y confirmó el compromiso adquirido por el colectivo ante el equipo de gobierno del PP "de reforzar el interés publico del proyecto con el apoyo expreso de instituciones culturales de prestigio, de artistas y personas del ámbito de la cultural, para poder documentarlo y aportarlo en la mesa de negociaciones". "Mostramos cautela y prudencia hasta que eso no se resuelva por escrito con la estimación de los recursos que interpongamos", expuso, al tiempo que si bien admitió que no existe una garantía total, "sí, por lo menos, se ha iniciado el camino del diálogo que posibilita que el resultado sea ese, no ya la paralización del desalojo, sino la regularización de la situación del inmueble".