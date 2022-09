De la Torre confirma que volverá a presentarse a la Alcaldía: "Estaré con ilusión y pasión en el progreso de Málaga"

A tres días de finalizar el verano, Francisco de la Torre, actual alcalde de Málaga, ha confirmado hace unos minutos que volverá a presentarse a la carrera por la Alcaldía de Málaga. Pese a que le quedan tres meses para cumplir los 80 años y el próximo mes de mayo –unas semanas antes de las municipales– cumplirá 23 años con el bastón de mando del Ayuntamiento, no ha resultado una sorpresa que vuelva a repetir.

"Siempre he estado con ilusión y con pasión trabajando en el progreso de Málaga, he estado, estoy y estaré", ha anunciado el regidor visiblemente emocionado. Se ha justificado el alcalde en que cuenta con "el respaldo del partido y buena salud hoy por hoy". A los líderes de su partido, Juanma Moreno –en Andalucía– y Elías Bendodo –aún en la provincia–, les ha avisado vía Whatsapp a escasa media hora del anuncio.

No ha querido hablar de su número dos en la lista y ha afirmado que se presenta para estar los cuatro años de la legislatura.

Pese a que desde hace un año De la Torre siempre ha dejado la puerta abierta a la duda en este sentido, "tengo que aligerar mi agenda para dedicar más tiempo al deporte y la familia", se justificaba; tanto en su grupo municipal como en el partido vienen defendiendo su candidatura a capa y espada: "De la Torre es nuestro mejor activo, no hay Plan B", la respuesta es casi unánime, tanto en público como en privado.

No ha conseguido, al menos hasta ahora, aligerar su agenda de eventos una vez recuperada la normalidad tras la pandemia. Él, además, siempre ha vinculado su decisión a notar el cariño de los malagueños y a que siga habiendo proyecto. Recientemente ha declarado que ha seguido notando el apoyo de los ciudadanos, "sobre todo en la Feria" y siguen abiertos sus grandes proyectos para Málaga: la Expo 2027, el Plan Litoral, las torres en Repsol o el hotel rascacielos en el Puerto.

También ha señalado a la importancia del Auditorio entre sus proyectos pendientes, "es de vital importancia, necesitamos espacios para congresos, para seminarios, para encuentros de especialistas...", en relación, también con la Expo 2027. No se ha olvidado del Palacio de Ferias, "que también habrá que ampliar".

También se ha acordado de los espacios verdes, San Rafael Campamento Benítez, Arraijanal y "Repsol, pero haciéndolo compatible con el proyecto de centralidad que queremos en ese espacio". Si bien ha recordado que dependen, también de otras administraciones.

En caso de que las urnas volviesen a refrendar la confianza de los ciudadanos en su figura, sería el séptimo mandato de De la Torre en la poltrona del Ayuntamiento. Al término de esta legislatura llevará 23 años como alcalde y 28 desde que entrase de la mano de Celia Villalobos, a la que luego sustituyó cuando esta fue reclamada en Moncloa como ministra de Sanidad, en la Casona del Parque, entonces como concejal delegado de Urbanismo.

En la lucha por la Alcaldía, de momento, parece que el principal partido de la oposición presenta un rival claro: El actual portavoz Dani Pérez, que anunció este lunes que se presenta a las primarias en las que, salvo sorpresa de última hora, no tendrá rival. Por Ciudadanos, no parece que vaya a haber nadie que tosa el puesto a Noelia Losada, única representante en el Ayuntamiento de la formación naranja. Unidas Podemos, sin embargo, están envueltos en un lío del que no se sabe a ciencia cierta qué va a salir. Izquierda Unida presentó la semana pasada una coalición en la que no estaba Podemos, de momento, y viene señalando a Remedios Ramos como su candidata a encabezar las listas. Desde Podemos lamentaron "que Izquierda Unida dé por finalizada la confluencia Unidas Podemos".