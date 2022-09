De la Torre sobre el precio de la vivienda en Málaga: "¿Por qué iba a tener yo soluciones que no tienen en Sevilla o Barcelona?"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sigue sin encontrar una solución al problema del encarecimiento de la vivienda en la ciudad, "¿por qué debo tener yo una solución que no tienen en Sevilla o Barcelona? Por citarle dos ciudades en las que no gobierna el PP, ¿por qué debo ser yo el hombre milagro?", ha respondido el alcalde cuando se le ha preguntado por este tema en una entrevista en Cadena Ser.

Ha señalado el alcalde que este es un problema compartido con otras muchas ciudades y que no deja de ser un efecto del éxito de la ciudad, "la gente valora los servicios que tiene la ciudad, es accesible como pocas, tiene un buen transporte público, eso la gente lo valora". Además, ha seguido insistiendo en que es un problema de una demanda por encima de la oferta, "pasa cuando viene alguien de fuera con un mejor salario".

En este punto el alcalde ha vuelto a recordar la tasa de abandono escolar de 2004, cuando gobernaba sobre la Junta de Andalucía el PSOE, antes de señalar su apuesta por la Formación Profesional y señalar que en Málaga se está trabajando por ser un "hub de la ciberseguridad" y el alcalde ve "con pesar" como cuando llegan distintas empresas no encuentran en la ciudad personal con la formación necesaria para cubrir sus necesidades. En este sentido no sólo ha señalado al sector tecnológico como demandante de empleo que no encuentra personal formado, también ha añadido a la construcción y la hostelería como sectores afectados.

El Perchel, la solución la tendrá que dar la empresa

No es el único problema relacionado con la vivienda que ha tratado el alcalde, que también ha contestado a preguntas sobre la situación de los edificios de El Perchel que fueron adquiridos hace poco por una inmobiliaria que pretende echar a los inquilinos de las viviendas para reformar los edificios. En este sentido, ha asegurado que quién debe ayudar a los inquilinos es la propia empresa, "en un Estado de Derecho cada uno tiene su responsabilidad, nosotros no ponemos las normas de la Ley de Arrendamientos", antes de aclarar que instarán a la empresa que actúe "con alma y corazón".

Pese a que De la Torre ha señalado tener constancia de que la "propiedad tiene un compromiso de buscar una solución", ha incidido en que esa solución no pasa por el Ayuntamiento, "la solución debe venir de la empresa, es obvio, no debemos poner dinero público en un problema que es de una empresa privada", antes de asegurar que sí pedirán que tengan cierta "mirada social".

También ha señalado, al respecto de una pregunta acerca del barrio de Santa Julia, el alcalde ha vuelto a tirar de su argumentario usual para recordar que mientras la Junta de Andalucía construyó "50 viviendas de protección oficial en el Ayuntamiento hicimos más de 5.000, sin que fuesen nuestras competencias".

Además, ha enfatizado en el trabajo de rehabilitación "constante" que se lleva acabo por parte del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), señalando el esfuerzo que se hizo para adaptar ascensores a viviendas en las que carecían de ellos al no ser obligatorios durante su construcción.

Repsol, la torre del puerto y otros proyectos

Sobre sus grandes proyectos para la ciudad, ha señalado que están todos en marcha, sólo que en "distintos puntos". Ha defendido que ahora está completamente centrado en la candidatura a la Exposición Internacional que se celebrará en 2027, "para convencer a los expertos del Bureau International des Expositions", que vienen en misión a España a final de mes.

En relación a los demás grandes proyectos, ha recordado con respecto a los terrenos de Repsol que la enajenación de los terrenos se da conforme a lo aprobado en el PGOU. El regente ha vuelto a señalar que confía en que la justicia les dé la razón y ha defendido una vez más que las cuatro torres sobre el terreno supondrían un menor impacto sobre el medio ambiente de lo que podrían absorber los árboles que se plantasen en caso de que toda la pastilla se dedicase a un gran parque.

En lo referente a la torre del puerto, no ha querido mojarse en si revocaría la modificación del Plan Especial del Puerto que esperan aprobar en los próximos meses en caso de que el Consejo de Ministros no aprobase la construcción del hotel rascacielos sobre el dique de Levante. Sí, que ha señalado las bondades de este proyecto, arguyendo que la ciudad "necesita grandes espacios hoteleros que puedan acoger congresos, que fomentarán el turismo de calidad en la ciudad".

Además, ha señalado que los proyectos en altura sirven para "construir nuevas centralidades" y aportar valor a la zona, "esa nueva centralidad revalorizará los barrios, ya que se va a encarecer, prefiero que lo haga por algo positivo", señalando hacia la concentración de los servicios en los barrios para que la ciudad sea más cómoda.

Limpieza, "necesitamos la colaboración de la gente"

Cuestionado sobre la falta de limpieza en los barrios menos turísticos y alejados del centro, el alcalde ha valorado como positiva la municipalización de Limasa, "con un porcentaje de los salarios relacionado con la productividad y la ausencia de absentismo laboral". En este sentido, De la Torre ha visto una mejoría, si bien es cierto que ha pedido la "colaboración de la gente en el mantenimiento, es tan necesario limpiar como mantener limpio".

Además, ha sacado pecho por la iniciativa en relación con los perros, que deben estar documentados con una prueba de ADN para que, en caso de encontrar un excremento de animal, pueda ser analizado su ADN y señalado su propietario. "Esto es una iniciativa que nos costó mucho y es novedosa", ha destacado.