Turistas perdidos por la avería de las pantallas en la estación de Cercanías de Los Álamos en Málaga

Intuían que su tren Cercanías estaba a punto de llegar, pero Federico Alonso y Maria Sol Pérez, argentinos en la estación de Los Álamos, en Torremolinos, no eran capaces de saber con exactitud cuándo. Ambos consultaban una de las pantallas que indican las frecuencias por los dos lados. Aunque sin éxito. Todas estaban fuera de servicio. Y así llevan, según indica Renfe a este periódico, desde el pasado 17 de octubre. Tres semanas. Como ellos, son muchas las personas que cada día se encuentran con que este sencillo sistema de información al usuario no funciona, por lo que se ven obligados bien a consultarlo por otra parte, bien a preguntar al primero que encuentren si tienen mucha prisa. En el caso de estos dos viajeros nativos del país del río de la Plata eligieron ambas opciones, se entiende, por evitar equivocarse.

Un problema que, detalla la empresa ferroviaria, está en vias de solucionarse por parte de la empresa de mantenimiento, cosa que no ha sido posible hasta ahora, dado que el fallo se encuentra en parte del cableado que va bajo tierra y que da cobertura tanto a los carteles electrónicos como a las expendedoras de boletos, que también están viendo alterado su normal funcionamiento. La fecha en que podrá ser solucionado, aseguran, aún no se conoce.

Unos contratiempos que ya habían sido avistados por los que más usan este servicio, como Francisco Muñoz, que acostumbra a usar este modo de transporte porque no tiene carnet de conducir y quien opina que las pantallas "deberían estar funcionando como dios manda". Y no por él, que sabe de primera mano cuales son los horarios, sino por aquellos que no lo hacen frecuentemente y que "andan perdidos" por "falta de comunicación al cliente".

Suscribe estas palabras Juan Jesús Mayenco, que utiliza el Cercanías a diario, y quien explica que a pesar de que no suele usar la máquina, porque cuenta con un abono, no son pocos quienes acaban complicándose la vida a la hora de sacar los billetes. "Muchos se acercan y preguntan. No funcionan muy bien: clicas en una estación y se marca otra".

No obstante, la mayoría de viajeros consultados indican que la peor parte de que las pantallas estén sin servicio se las llevan los extranjeros. "Aquí se suben muchos, es una zona muy turística", apunta Nieves Martínez. "Sí que estaría bien que lo arreglasen, a ellos les afecta más", subraya Sofía Martínez.

En este punto, cabe recordar también que éste no es el único dispositivo que Renfe tiene sin servicio en su red. La estación de Cercanías del aeropuerto de Málaga lleva desde finales del mes de agosto con una de sus escaleras de bajada a la vía dos fuera de servicio. Una reparación que la empresa de manteniminento, Schindler, no ha podido llevar a cabo aún por carecer de un repuesto, ya que "apenas hay escaleras de este tipo", por lo que la búsqueda del reemplazo se está complicando.

El procedimiento habitual, aseguran desde la empresa ferroviaria, pasa por dar aviso a esta empresa para que proceda a su reparación, que, según detallan, acostumbra a realizarse con la mayor brevedad e incluso en el mismo día, sin embargo, esta vez la incidencia ha tenido una afectación mayor, de ahí el motivo de su clausura y la demora en el arreglo.