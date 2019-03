La UMA no respalda la consulta sobre monarquía o república del alumnado

“La UMA no se los va a ceder a nadie sin la autorización de los interesados ”, indica Porras. “Otra cosa es que quien quisiese participar se apuntara libremente a esta consulta de los estudiantes, pero entonces ya no sería de la Universidad de Málaga”, agrega el secretario general.

El administrador de esta plataforma, que no está abierta a cualquier usuario, es el Servicio Central de Informática . Se trata de la adaptación de un código de software libre, Helios voting, que fue creado por un profesor de la Universidad de Harvard. “Eso lo podría hacer cualquier informático”, sostiene Porras. Lo importante del sistema es que contiene el censo de la comunidad universitaria malagueña, formada por unos 40.000 alumnos . Y esos datos han de estar protegidos.

“La votación no tiene ni el visto bueno ni el apoyo de la Universidad ”, comenta Miguel Porras, secretario general de la UMA. “No le veo sentido que se haga una votación de estas características y con este temática, porque se identificaría con la Universidad y la institución pretende estar al margen de este tipo de cuestiones, no es parte del papel de la UMA”, agrega el secretario general.

¿Le gustaría poder elegir el modelo de estado? Y si fuese así, ¿optaría por una monarquía o por una república ? Esta consulta es la que quería realizar el próximo 27 de marzo el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga , Ceuma , coincidiendo con la votación en otras universidades andaluzas como la Pablo Olavide de Sevilla. El Ceuma pretendía utilizar la plataforma de voto electrónico que ha puesto en marcha la UMA. Sin embargo, desde la institución no apoyan el referéndum y afirman que, aunque aún falta por regular el uso de la plataforma, es una herramienta que estará al servicio de casos vinculados exclusivamente con la vida universitaria.

El Consejo de Estudiantes, aún pendiente

El Consejo de Estudiantes de la UMA está pendiente de reunirse en estos próximos días con la Secretaría General para abordar la consulta, que sigue estando prevista para el miércoles 27 de marzo en otros centros andaluces. Aunque desde la institución afirman que los estudiantes no habían realizado una petición formal de uso de la plataforma, el Ceuma asegura que en el claustro ya se planteó la consulta y que ésta responde a los intereses de un grupo del alumnado. No obstante, el consejo no cuenta con los datos de los alumnos, por lo que necesitaría de la autorización de la UMA para poder llevar a cabo un referéndum dirigido a toda la población estudiantil de la institución. La iniciativa del Ceuma está, por tanto, aún en el aire.