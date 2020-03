La UMA denuncia a los piquetes de la huelga de limpieza por actos vandálicos

La Universidad de Málaga ha interpuesto una denuncia contra los piquetes este miércoles por "actos vandálicos y coacción" durante la huelga de limpieza, una vez valorados los daños y desperfectos producidos durante el paro.

El rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, ha lamentado que durante la huelga que los trabajadores de limpieza están llevando a cabo en la institución académica y que este miércoles cumple su tercera jornada, se están "haciendo destrozos". "Son destrozos que están produciendo y que hay que resolver con el dinero de los españoles", ha apostillado.

Después de que este pasado martes por la noche se decretaron los servicios mínimos, los sindicatos han acordado qué trabajadores efectuarán dichos servicios. En concreto, para la limpieza exclusiva de baños habrá un trabajador o trabajadora de lunes a viernes, en turno de mañana, en su horario habitual, en cada uno de los centros afectados.

Antonio Solano, secretario general de UGT FeSMC, ha detallado que los servicios mínimos se organizarán para que todos los días un limpiador o limpiadora adecente los baños de cada edificio. Solano ha asegurado que no se han efectuado destrozos por parte de los manifestantes "porque no han podido entrar a los edificios, están siempre acompañados por policías de paisano y la seguridad de la Universidad se ha reforzado".

Solano asegura también que no ha habido ningún acercamiento por parte de la universidad, "no se han dignado a reunirse" y que las empresas "no están en facultad de negociar, es la UMA la que debe dar el paso". Ha querido destacar también "el trabajo de las limpiadoras es invisible, no se le reconoce. Sólo se ve cuando no lo hacen".

En la Facultad de Medicina, después de que alumnos y personal de secretaría limpiase el martes, los pasillos siguen sin mayores desperfectos. "No han ensuciado más, ni han pasado piquetes, todo se mantiene como lo dejamos", afirma Carmen Padilla, alumna de quinto. Daniela, alumna de tercero de Ingeniería Informática, asegura que en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) los conserjes han estado adecentando las zonas comunes más visibles, mientras que los pasillos interiores siguen con suciedad acumulada.

En la Facultad de Arquitectura han cerrado la cafetería y ciertos accesos y han reducido el horario de apertura de la escuela que, hasta nueva notificación cerrará a las 20:45. Además, en un correo de la Sala de coordinación de estudiantes del centro, han informado a los estudiantes de que se prohíbe la entrada y consumo de alimentos al recinto. Una medida que "pretende minimizar los problemas de higiene", afirman en el correo.