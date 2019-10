La UMA lleva más de un año sin expedir títulos por el cambio de imprenta

Desde septiembre de 2018 la Universidad de Málaga no expide ningún título oficial de grado o de máster. La UMA tenía que poner en marcha un concurso público para adjudicar el contrato a una nueva imprenta y éste ha tardado más de un año en resolverse.

Se prevé que se pueda firmar en los próximos días y que en un mes y medio se puedan entregar los títulos a los numerosos afectados por este retraso. Mientras tanto, podrán solicitar una renovación o certificación del pretítulo, ya que éste tiene una validez de un año y ya ha caducado para todos aquellos que terminaron sus estudios el curso pasado.

Velar por la calidad y la seguridad de la empresa que expide estos títulos oficiales ha llevado más tiempo del esperado, según explica el secretario general de la UMA, Miguel Porras. “Hemos tenido que pedir un informe técnico a una empresa de Madrid porque los títulos son como los billetes de curso legal, tienen que cumplir unos exigentes requisitos de seguridad para que no sea fácil falsificarlos”, indica Porras. De ahí que el concurso no se haya resuelto “tan rápido como hubiésemos querido”, afirma el secretario general.

No obstante, espera que en las próximas semanas se “desatasque todo esto, creemos que en mes o mes y medio van a estar expedidos los títulos pendientes, los procedimientos son informáticos y una vez que resolvamos la adjudicación se tratará de poner la maquinaria en marcha”, añade el secretario general de la UMA. Mientras tanto, “se mantienen en vigor los pretítulos que tienen en su mano”, asegura Porras.

Se facilitará de forma gratuita la renovación del pretítulo

De forma gratuita se les facilita a los interesados un nuevo pretítulo o la certificación del documento que poseen. Pero no todos los que estaban esperando el título conocían que tenía una caducidad de un año. “La mitad no nos habíamos enterado de que teníamos el pretítulo caducado”, indica Mónica Urdiales, pendiente del título de Máster del Profesorado necesario para presentarse a las próximas oposiciones de Secundaria.

“En julio de 2018 nos dijeron que para octubre o noviembre estaría y llevamos un año de retraso”, indica y considera que “por lo menos nos deberían de haber informado de que caducaba la validez del pretítulo porque nos hemos enterado por los compañeros, la UMA nos podía haber mandado un duplicado”.

Rosa está en la misma situación que su compañera. Ambas son aspirantes a una interinidad del cuerpo de profesores y podrían tener problemas si no tienen la documentación validada. “Si sale una bolsa en la que tenemos una semana para presentarnos y la documentación no está actualizada, lo mismo no podemos solicitarla, podríamos perder un puesto de trabajo”, dice y espera que esto “se resuelva pronto”.