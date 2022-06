Unidas Podemos acusa al alcalde de tener los barrios de Málaga "más sucios que nunca": "Te quedas pegada"

El grupo municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Málaga denuncia que la mala gestión del alcalde, Francisco de la Torre, en materia de limpieza está provocando que los barrios de Málaga estén "más sucios que nunca" e insta al equipo de gobierno a que “dote al servicio de limpieza del personal y la maquinaria suficientes y que se intensifiquen los trabajos de baldeo de la vía pública”.

La concejala de Unidas Podemos Málaga, Remedios Ramos, critica que la ciudad "sigue estando muy sucia, a pesar de la municipalización del servicio, un extremo en el que hemos insistido durante años y que ha permitido un ahorro de 14 millones de euros anuales". "No vemos una mejora en nuestros barrios, siguen acumulando suciedad, el ahorro no ha ido a parar a una mejora, a una mayor inversión en efectivos y equipos. Lo que sí han mejorado son los sueldos de los directivos", afirma.

Ramos enumera que en carretera de Cádiz, en el barrio de la Paz, en las Delicias, en La Luz, en Miraflores, en La Palmilla, en El Palo o en cualquier otro distrito "vemos churretes en el suelo, en muchos puntos llega incluso a hacerse difícil andar porque te quedas pegada". "Y no son las hojas de los árboles, se trata de basura y churretes, la realidad es que no se están baldeando los barrios", asegura la edil, que señala al equipo de gobierno del Ayuntamiento como el responsable "que no destina el dinero del ahorro por la municipalización de Limasa a mantener nuestra ciudad y nuestros barrios más limpios”.

La concejala portavoz de Unidas Podemos, Paqui Macías, remarca que “no es lo mismo un barrio residencial, en los que la vecindad no sale a hacer vida a las calles, que nuestros barrios de Málaga, en los que la gente se sienta en los parques, los niños salen a jugar, se van a comprar a los comercios y en los que las personas se quedan pegadas por la suciedad”.