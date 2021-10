Urbanismo asegura trabajar ya en las mejoras para la agilización de la Gerencia de Málaga

Las referencias a las medidas para solventar retrasos en la Gerencia Municipal de Urbanismo han sido protagonistas durante la comisión de Ordenación del Territorio. Menciones constantes a diferentes propuestas de agilización que se encontraron con la respuesta del concejal delegado, Raúl López, quien aseguró que las cosas se pueden "hacer mejor".

En este sentido, anunció que el paquete de medidas presentado por el grupo municipal socialista para "acabar con los retrasos" en la Gerencia, "en casi todos los casos, está encaminado": "No voy a confrontar con nadie, porque estamos aquí para sumar. Estamos necesitados de la incorporación de la tramitación electrónica, un trabajo que se viene realizando desde hace tiempo".

De igual modo, anunció que hoy se abre de nuevo la atención al público, pero "eso no quiere decir que antes no se atendiera": "842 ciudadanos han tenido una cita presencial (en los meses previos). Hoy se abre la oportunidad de pedirla", subrayó, al tiempo que destacó la agilización de proyectos que se han acometido "gracias a la declaración responsable".

Intervino al comienzo de la comisión la presidenta del comité de trabajadores de la Gerencia, Lourdes Ponce, quien criticó las "contrariedades, incoherencias, inexactitudes e imprecisiones" en el protocolo de vuelta a la atención del público. Un documento que "enreda y dificulta" la relación con el administrado: "La Dirección de la Gerencia hizo oficial (el protocolo) sin cambiar ni una sola coma a pesar de las deficiencias", aseguró.

También comentó al grupo socialista la ausencia de mención a los trabajadores en la propuesta. Un sentir que fue recogido en la moción del propio concejal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, quien presentaba un paquete de medidas para mejorar los plazos. Durante su intervención hizo alusión al informe del Foro de Regulación Inteligente en el que se alertaba de que la burocracia urbanística causa pérdidas por valor de 13.500 millones de euros.

La moción, que contó con la abstención de Cs, fue rechazada con los votos en contra del PP: "No vamos a apoyar la moción, no porque no estemos de acuerdo en que hay que mejorar, sino porque el paquete de medida que propone, en casi todos los casos, está encaminado", puntualizó López.