Urbanismo repara ahora de emergencia el muro del Manuel Altolaguirre ante la falta de proyecto definitivo

Sabían que iba a pasar tarde o temprano. El estado de los muros del colegio público de Infantil y Primaria Manuel Altolaguirre, en el distrito Palma-Palmilla, llevaba años tan deteriorado que caerse era cuestión de tiempo, de una racha de viento fuerte, o de un temblor en la zona. Definitivamente uno de los lienzos de muro, contiguo al instituto La Rosaleda, colapsó durante la noche del lunes y este miércoles las máquinas han entrado a trabajar. Las esperaban desde hacía meses, después de que en septiembre Urbanismo emitiera una resolución de obras urgentes.

Sin embargo, no se trata de la obra definitiva que solucione el problema estructural del cerramiento del colegio. Los técnicos han comenzado a realizar trabajos de emergencia a la espera de la redacción del proyecto definitivo, en el que aún trabajan en el departamento de Arquitectura de la Gerencia de Urbanismo.

"Ayer se firmó el decreto de obras por emergencia, cuando se cayó el muro, antes no podían haberse decretado de emergencia", explica Raúl López, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. "El muro del centro escolar tenía unas deficiencias y se está redactando un proyecto para subsanarlo, pero requiere un trámite, redactar un proyecto que tenga dotación económica, licitarlo y ejecutarlo", agrega López.

El concejal de Urbanismo afirma que el proyecto "ya está en marcha desde que el departamento de Conservación denotó la carencia significativa en el muro y había que abordarlo, así que en el departamento de Arquitectura se trabaja en ello". No obstante, no supo precisar ninguna fecha para iniciar la obra definitiva.

Mientras que se sigue el procedimiento administrativo de contratación habitual, se está ejecutando esta actuación de emergencia valorada en 35.700 euros más IVA, lo que hace un total de 43.197 euros. Estos trabajos consisten en labores de demolición de los tramos de muro desplomados y que tienen riesgo de vuelco, restitución del vallado del edificio de Primaria y restitución del muro demolido con un vallado provisional.

López explica que ante una "acción accidental", la caída de algún elemento como en este caso, no se requiere para actuar de ningún procedimiento. "Un técnico firma y se puede actuar, estamos realizando labores de saneamiento y estabilización para que no haya ningún riesgo pero no se puede hacer la actuación definitiva", reitera el concejal.

El cierre perimetral del colegio es lo único que incluye el proyecto que se está redactando. Sin embargo, un informe técnico de 2018 apuntaba otras tantas deficiencias del centro que no se sabe cuándo serán subsanadas.

El escrito especificaba que "el acerado interior junto a la fachada norte del edificio se encuentra hundido y presenta un gran griega longitudinal que permite la entrada de agua" que podría causar problemas en la cimentación y que persisten los "daños estructurales" en los diferentes inmuebles del centro.

El seguimiento de grietas y hundimiento de aulas, especialmente mala es la situación del edificio de Infantil, como denuncia el director del centro, el arreglo general del acerado hundido y la reparación de bajantes de recogida de aguas, se especifican entro otras intervenciones necesarias.

"Esas otras actuaciones estarán dentro del plan de conservación de colegios e institutos públicos, se irá actuando en cuestión de criterios de consenso entre la demanda de los distritos y las necesidades que consideren los técnicos más prioritarias", indica Raúl López, que no supo indicar si están previstas o alguna se encuentra ya en licitación.

El director de centro, Miguel Ángel Muñoz, explicaba el martes que "desde hace tiempo llevamos diciendo que se están cayendo los muros del centro, entre ellos tres, este era el que más urgente para colapsar y ha colapsado".

Muñoz sostiene que "tenemos otro en malas condiciones que da a la calle Arlanza y que está junto a la acera donde pasan los viandantes y le puede caer encima a alguna persona y matarla". Subraya que también está lleno de grietas el cerramiento junto a la entrada principal del centro.