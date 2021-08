Vacunación sin cita para turistas en Málaga: "Tenía ganas ya, antes de empezar las clases"

Alba (15 años) es de Sevilla, pero su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus la ha recibido este lunes en Málaga. “Tenía ganas de vacunarme ya, antes de empezar las clases”, decía al salir por la puerta del Palacio de Ferias y Congresos de la capital acompañada por su madre, Estefanía. Era el primer día de los convocados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Málaga para facilitar la administración de la primera dosis a los andaluces estén pasando sus vacaciones en la Costa del Sol, además de para acelerar la inmunización de la población local que todavía no ha podido –o no ha querido– vacunarse.

Desde por la mañana el goteo de gente fue continuo, sin colas –solo las hubo en la apertura del recinto, cuando se atendió a unas 520 personas–, algo que agradecieron mucho los usuarios. En el caso de Alba, su madre agradeció que todo hubiera sido “tan rápido”. Su familia lleva todo el verano en Torremolinos, donde tienen una segunda residencia, y no tienen previsto regresar a Sevilla hasta septiembre. “Hemos preferido vacunarla ya porque si esperábamos a la vuelta se iba a retrasar todo más”, afirmó Estefanía, comentando que su hija había tenido “suerte”, ya que, “no ha tenido el Covid ni ningún síntoma, pero viendo como se está poniendo la cosa para la gente de su edad... queríamos hacerlo ya y empezar las clases más tranquilos”.

Esta era la respuesta más habitual entre quienes salían con el pinchazo recién puesto. Y es que, aunque la novedad de este llamamiento era que podrían acudir los turistas residentes en cualquier punto de la comunidad, la mayoría de los que acudieron eran adolescentes y jóvenes malagueños que querían adelantar su inmunización.

Otros puntos de vacunación masiva sin cita en la provincia El SAS ha dispuesto esta semana otros puntos de vacunación sin cita para población local y residentes en Andalucía. Según informó ayer la Junta, los nacidos en 2009 o antes –con 12 años cumplidos– serán vacunados en San Pedro de Alcántara, en las carpas del antiguo recinto ferial, mañana de 15.00 a 19.00; y en Benalmádena, en el Hospital de Alta Resolución el jueves de 15.00 a 19.30. Los mayores de 16, podrían ir también a Marbella (Palacio de Congresos) hoy y mañana, de 14.30 a 19.00; Estepona (Palacio de Congresos), hoy, mañana y el jueves de 16.00 a 19.30; Fuengirola (Palacio de la Paz) el jueves de 15.00 a 19.00; Nerja, el día 18, en el Pabellón López Cuenca de 15.30 a 21.00; Vélez, en el Recinto Ferial, los días 18 y 20 de 15.30 a 21.00.

La misma idea rondó la cabeza de los padres de Ángel (14 años). Son malagueños, pero en su centro de salud le daban cita para el 31 de agosto. “Es por prevención, porque viniendo aquí ya puede tener las dos dosis cuando empiece el instituto”, señala su madre. Él añade: “Así me quito esto de encima”.

Como María y Raquel, dos amigas de 19 y 18 años, que fueron juntas en busca de la vacuna antes de empezar la universidad. “Cuanto antes nos vacunemos mejor. Hemos venido porque aquí te la están poniendo de inmediato, sin esperar”, comentaron. “Con un poco de nervios, pero con más ganas para quitárnoslo ya de encima y que no haya tanto peligro”, aseguró una de ellas.

También quisieron acelerar la primera inyección María (13 años) y su madre, Amparo, quien contó que tienen previsto hacer un viaje ahora y que “por comodidad” prefirieron ir sin cita al Palacio de Ferias. “Para el 6 de septiembre le ponen la segunda dosis, antes de que empiece el instituto”, afirmó.

Entre los valientes a quienes no importó interrumpir sus días de playa para recibir el pinchazo estaban Alejandro y Marina, una pareja de Córdoba que hasta ahora no se había podido vacunar porque pasaron el coronavirus y han tenido que esperar seis meses. “Espero que no nos haga reacción, porque menudas vacaciones”, reía Alejandro.

El dispositivo en el Palacio de Ferias de la capital se mantendrá hasta el viernes, de 9.00 a 19.00, según explicó Cecilio Linares, responsable de Enfermería en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria del Distrito Sanitario Málaga y coordinador del dispositivo del Palacio de Ferias, que señaló que tenían unas 7.200 dosis para este lunes y que se vacunaría a cualquier residente en Andalucía desde los 12 años cumplidos, siempre que acuda con su tarjeta sanitaria. Se les administra la primera dosis de Pfizer y se les da cita para la segunda.