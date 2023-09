Varados en Málaga: de tener que pedir más vacaciones a comprar varios billetes para asegurar la vuelta

Sentada sobre una maleta grande y plateada, Luna Mackintosh, se recuesta sobre otra tamaño cabina y amarilla que sirve de apoyo a un gran bolso que hace las veces de almohada en el interior. Mientras, mira resignada cómo avanza la cola que embarca en el tren Iryo que sale dirección Madrid desde la estación de tren María Zambrano de Málaga. Como ella, cientos de viajeros se han visto afectados en una dirección u otra del enlace entre ambas capitales por las fuertes tormentas que se han venido produciendo en el interior y el este de la Península.

En el caso de Luna, una de los múltiples viajeros varados por la climatología adversa, este domingo esperaba volver a Madrid, donde trabaja, después de unos días en Marbella descansando con su familia. Este lunes aún no tenía que trabajar, por lo que esperaba "poder organizar con tranquilidad y ordenar", después de las vacaciones. Para ello, llegó el domingo en torno a las seis a María Zambrano, su AVE salía a las ocho de la estación de tren. "Sólo veíamos que estaba demorada, en principio nos dijeron que saldría de vuelta, hasta que a las once y cuarto una persona salió a decirnos que no llegaría ningún tren", asegura Luna que sigue sentada sobre la maleta.

En ese momento, cerca de la medianoche, casi la única opción que le quedaba era pasar noche en un hotel, "al menos no he dormido en la calle". Cien euros menos en la cuenta, a los que hay que sumar los dos billetes de Iryo que ha comprado este lunes, "si no sale uno, al menos que salga otro", pensó. Sin embargo, desde la compañía no le dejan embarcar a las 11:55, "me dicen que no puedo haber comprado dos billetes y que se cancela el primero. Deberá esperar hasta las 15:40 para volver a Madrid.

Asegura que desde Renfe "no me han dado una alternativa, ni información, ni me han dicho que me pagarán la noche de hotel". El clima adverso es comprensible, pero la falta de comunicación le molesta más, "y suerte que yo aún tengo vacaciones".

En una situación similar estaban Paula Carbonell y seis amigas que debían coger el Iryo de las 19:50, solo que de las siete, tres han tenido que pedir un día más de vacaciones en sus trabajos, "porque tenían que estar currando". Paula y sus amigos querían cerrar las vacaciones con un fin de semana en Málaga, pero al final tuvieron que prolongar un día más.

Suerte tuvieron de que un amigo pudo acogerlas en su casa una noche más, "por lo menos estamos en la playa un rato, que mejor que en Madrid se está", se resigna Paula al contar que están haciendo tiempo para coger un avión a las cinco de la tarde.

Paula y sus amigas es uno de los grupos que, casi como en el 15M, acamparon en María Zambrano a la espera de noticias sobre su tren retrasado: "A las nueve y diez todavía decían que saldría el tren, pero cerca de las doce salió un chico a explicarnos que el tren no llegaría y que en caso de que lo hiciera la tripulación llevaba más de 12 horas a bordo y no podría volver a Madrid".

Tampoco ellas recibieron la oferta de ningún tipo de compensación: "sólo nos llegó un SMS diciendo que la cancelación o el cambio era gratis, pero ninguna otra solución ni para volver ni para alojarnos, ni nada". Por más esperada que sea el agua, en estos momentos de sequía, nunca llueve a gusto de todos. Menos, cuando un tren