El corte de trenes de Málaga-Madrid: La odisea de tres amigas para volver tras un concierto

La intensa lluvia caída en Toledo en la tarde de este domingo provocó inundaciones y daños en las vías, por lo que produjeron retrasos y cancelaciones en todos los trayectos originando el caos en Atocha. Muchos pasajeros terminaban sus vacaciones y querían volver a su ciudad o incluso muchos de ellos pasaron el fin de semana en Madrid. También se celebró allí el Coca Cola Music Experience que reunió a miles de jóvenes que se sumaron a los numerosos pasajeros que pasan cada día por la estación de tren o el aeropuerto.

El problema fue a la hora de volver. Esto les pasó a Rocío Nadales, Elena Baena y Natalia Baena. Estas tres amigas de Málaga que fueron a Madrid para asistir al Coca Cola Music Experience. Cuando llegó el domingo y tenían el billete de vuelta a la ciudad se vieron que no podían cogerlo debido a las cancelaciones que se produjeron en los trenes. Tras varias horas atrincheradas en Atocha sin saber qué tenían que hacer porque nadie les daba ninguna solución. "Lo peor era eso, que era como todo el rato. Si, si va a salir, si va a salir. Luego le preguntabas te decía vete a tu casa que no, que no va a salir luego a la media hora. Si, si que va a salir el tren que va a Málaga", aclaraba Natalia. Las tres vivieron una odisea para regresar.

Y a las doce de la noche a estas jóvenes le dijeron que no iba a salir, que se buscaran un sitio donde quedarse, y cómo no había hoteles dejaron la estación abierta para los que no pudieron regresar que durmieran esa noche allí.Ellas tuvieron suerte y se pudieron quedar en casa del hermano de una amiga, pero muchos otros se quedaron en la estación sin que Renfe les proporcionara agua o comida.

La circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla entre La Sagra y Yeles (Toledo) fue suspendida por inundaciones y barro en vía afectando al AVE Málaga-Madrid (estacionado en La Sagra, y Avant Madrid-Toledo (retrocede a Atocha), según informaron desde Renfe. Esto lo vivieron en persona miles de pasajeros que intentaron por todos los medios poder montarse en un tren dirección Málaga.

En la mañana de este lunes han ido a la estación a intentar anular el billete porque pensaron ir en bus siendo esto mas peligroso debido a la situación de las carreteras. Pero al llegar allí, han llegado trenes y han reubicado a la gente aunque también ha habido problemas ya que él caos y la desesperación ha sido el protagonista de esta mañana. "La gente colándose, la policía chillando. La policía actuó súper tarde. O sea, ya ahí como 15 minutos apretujados. Los niños chicos pasándolo súper mal y de todo con los empujones y no sé, podía haber pasado algo más grave porque la organización ha sido malísima", ha aseverado Rocío.

Ya puestas rumbos a Málaga y con la suerte de que han podido montarse en el tren. Cuando estaban montadas, se ha ido parando durante varias veces en el trayecto y sobre todo por la zona de La Sagra, la zona más afectada, donde han tenido que avanzar poco a poco en cola con otros trenes. En este parece ser que ya llegaran a su destino. "Así que nada que vamos a estar aquí unas seis horitas fijo y sin comida", concluye Rocío.