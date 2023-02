"Escuché una explosión y pensé que el edificio se venía abajo"

"Escuché una explosión y ruido de cristales. Y a los pocos segundos, otra. Sentí un fuerte olor a pólvora y aunque tenía la persiana bajada, vi como fuego; detrás de la ventana se vio algo como naranja. Pensé que el edificio se podía venir abajo". Así describía Esmeralda Martínez lo ocurrido en los primeros minutos de este viernes, cuando desconocidos han reventado un cajero del banco ING, de la Avenida de Andalucía, 16.

Fue en el filo de la medianoche, sobre las 00:30, estaba por acostarse e iba a poner el despertador. Ella vive justamente encima de la entidad bancaria. "Tuve miedo. Pensé en un atentado, en terrorismo, en el reventón de una caldera... Me asusté tanto que esta noche casi no he podido dormir", comentaba Esmeralda, mientras los transeúntes que esta mañana pasaban por la céntrica zona paraban para enterarse de lo ocurrido y echar algunas fotos.

Sobre la acera, las dos máquinas de dispensación de billetes destrozadas por la deflagración. Los restos -un amasijo de cristales, metal y algunos escombros- quedaron tan desparramados que obstaculizaban el paso por ese lateral de la avenida. Había incluso algunos trozos de billetes de 50 euros. A media mañana, una cuadrilla de varios hombres comenzaban a retirarlos después de que la Policía científica hubiera hecho sus pesquisas para intentar esclarecer los hechos.

Esmeralda cuenta que entonces se fue al cuarto de estar, que se encuentra un poco más retirado, para ver qué pasaba fuera. "Vi mucho humo de la explosión", recuerda. Pero no vio a ninguna persona. Asegura que apenas pasados unos minutos estaban ya allí las fuerzas de seguridad. "La Policía se personó enseguida, no tardó, vi un par de patrullas", añade.

María Ángela Peinado también vive en el edificio, en un portal algo más retirado. "Eran sobre las doce y media. Oí una explosión tremenda y a los pocos segundos, otra igual. Supuse que era algo que había reventado, pero ya estaba acostada y no me levanté. No escuché sirenas, así que no me levanté. Parecía una bomba, así que me dormí pensando en los ucranianos y los misiles que les caen encima".

El portero del edificio, que prefería no dar su nombre, se mostraba parco en palabras. No obstante, apuntaba: "Nunca he visto esto, sólo en las películas".

Los empleados del banco no hacían comentarios más allá de afirmar "una imagen vale más que mil palabras". Y la imagen era muy elocuente: porque es uno de los incidentes más aparatosos de este tipo que se recuerde en Málaga.

Un portavoz del banco ING rehusó precisar cuál ha sido la cantidad sustraída, así como también a cuánto ascienden los daños materiales causados. No obstante, confirmaba que no hay víctimas personales "pese a la hora" en que se produjo. Para este tipo de robos, es "un poco pronto" porque aún hay gente por la calle. La entidad se excusó en las pesquisas policiales para no facilitar ningún detalle de lo sucedido. Según indicaron desde el banco, las fuerzas de seguridad así se lo han aconsejado para "ayudar en la investigación". No obstante, ING precisó que la explosión ha destrozado los dos cajeros que había en el frontal del edificio.

En la mañana de este viernes, la rutina del banco y del entorno se vio alterada por el suceso. La mayoría de los vecinos comprendían la causa de las explosiones cuando salían esta mañana a llevar los niños al colegio o a sus trabajos. Los que pasaban por allí se quedaban asombrados del reventón tan "brutal" del cajero. Muchos se paraban para hacer fotos y retratarse en algún selfi. Mientras, cada vez llegaban más profesionales de la prensa al lugar. Así que algunos viandantes se arremolinaban en torno a la escena y uno le decía a otro: "Ven, ven, que vamos a salir en la tele".