Vecinos de Palma-Palmilla piden "medidas contundentes" a las autoridades tras el tiroteo

Un tiroteo originado por disputas entre familias es el último incidente en semanas de creciente inseguridad en Palma Palmilla, comentan desde el Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar. Asegura este colectivo vecinal y asociativo que desde Navidad hasta el pasado 23 de enero "se han producido varios altercados y enfrentamientos que han minado la tranquilidad en este barrio malagueño". Y, aunque no ha habido por el momento víctimas personales, señalan que "la preocupación vecinal es muy alta". Por eso piden a las autoridades que se tomen "medidas contundentes para que la normalidad de esta barriada sea la misma que la del resto de la ciudad"

En un comunicado que han publicado en la página web de Proyecto Hogar y han compartido a través de las redes sociales, afirman que el vecindario está angustiado. "La inmensa mayoría es gente pacífica que se esfuerza por superar sus problemas y que no es cómplice ni partícipe de estos hechos, porque la primera víctima de esta situación es la tranquilidad y el normal ejercicio de las libertades", apuntan.

También señalan que la segunda víctima de sucesos como el tiroteo es la imagen de esta zona. "Todos los esfuerzos realizados por la gente, las asociaciones y las administraciones públicas para propiciar el desarrollo en Palma Palmilla y una percepción justa por parte del resto de la ciudad son desbaratados por quienes no saben canalizar sus problemas por vías pacíficas y, en cierta medida, por quienes toleran que lleguemos hasta aquí por acción u omisión", explican en el comunicado.

Para los miembros del Proyecto Hogar, "el deterioro de la imagen no es solo una pérdida moral para nuestra comunidad, sino que tiene consecuencias en las condiciones materiales de vida de la gente, en sus oportunidades para conseguir trabajo y relacionarse con normalidad". Subraya que si no se elimina la presencia y uso de armas en el barrio "habrá más víctimas".

En el marco del plan comunitario existen varias propuestas para mejorar la seguridad en el barrio. Entre ellas está el aumento de la presencia policial a pie, patrullando las calles con carácter permanente y no solamente cuando ocurren estos hechos, al igual que se reivindica en muchas otras partes de la ciudad. "Esa petición no se ha atendido y ahora esa medida es insuficiente para recuperar la tranquilidad si no hay antes una actuación eficaz y contundente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado", concluyen los vecinos.

El último suceso

Este pasado lunes sobre las 19:00, el servicio de Emergencias 112 comenzó a recibir llamadas que alertaban de una pelea y del ruido de detonaciones. Algunos indicaban que los tiros se estaban produciendo en la calle Deva y otros ciudadanos ubicaban el conflicto en calle Guadalén y Guadalbullón.

El centro coordinador activó a la Policía Nacional, Policía Local y los servicios sanitarios, que se desplazaron hasta el lugar. A su llegada, las partes ya se habían disuelto, no pudiendo comprobar si alguna persona había resultado herida. Si bien, los agentes confirmaron el tiroteo tras hallar hasta doce vainas en la calzada, según confirmaron a este periódico fuentes policiales.

Uno de los detonantes de la tensión actual en el barrio ocurrió el pasado 7 de enero, cuando jóvenes de dos familias del barrio se enfrentaran a las puertas de una discoteca del Centro de la capital malagueña, recibiendo uno de ellos, de 23 años, tres puñaladas en el abdomen. Se desconoce el origen del altercado, pero el herido tuvo que ser hospitalizado a causa de las lesiones. Su hermano, al parecer, también recibió una paliza pero no precisó asistencia hospitalaria.