“Estando con mal cuerpo, es una irresponsabilidad no usar mascarilla”

–¿Esta tregua que da el Covid es producto de la vacunación frente a este virus?

–Sí, es una realidad. Ahora hay que animar a la población a vacunarse de la gripe, que es otro virus respiratorio importante, para que haya un porcentaje de vacunación alto. Con el Covid, ya vamos por la cuarta dosis, hay una inmunidad creada y bastante población vacunada. Pero con la gripe hay cierta relajación y hay que animar a que se vacunen los grupos de riesgo de la gripe. No debemos olvidar la gripe para que no nos sorprenda una cifra alta de casos. Eso ha sucedido otros años, pero con el Covid se ha olvidado.

–Volviendo al Covid. Sigue habiendo hospitalizados y fallecidos. ¿Ahora son más con Covid que por Covid?

–Sí. Son pacientes que ya tienen una patología crónica, edad avanzada y además está infectados por Covid. La cifra puede ser un 60% con Covid y un 40% por Covid. Pero son cifras muy bajas de hospitalización tanto aquí en Málaga como en Andalucía.

–¿El Covid se ha terminado?

–No lo sé, no tengo la varita mágica [Risas]. Es un virus con capacidad de mutar porque quiere sobrevivir. No sabemos si la supervivencia será conviviendo con nosotros, siendo débil como hasta ahora; o quiere ser más fuerte y mutará hacia cepas más difíciles. Esa es una pregunta a la que tendremos contestación con el paso del tiempo.

–¿El aislamiento para los pacientes con Covid continúa?

–Las medidas de aislamiento siguen existiendo y deben seguir existiendo, es una enfermedad infectocontagiosa. También la gripe la aislamos en los cinco primeros días de síntomas, cuando es contagiosa. Y el Covid, igual.

–¿Y los profesionales tienen que seguir entrando para asistir a estos pacientes con los EPI?

–Sí, eso sigue igual y en habitaciones aisladas. Y continúa el doble circuito Covid-no Covid.

–¿Ahora por fin los hospitales han recuperado casi la normalidad?

–Sí, sí. Los pacientes Covid son ahora unos pacientes más y no en un número que te abrume o que supere la capacidad que tienen los equipos. Son pacientes que ahora están en Neumología, Medicina Interna e Infecciosos. No hace falta que haya médicos de otras especialidades para atenderlos [como antes]. Ahora el número de pacientes con Covid es manejable.

–Y ahora la preocupación es la gripe...

–Sí. Es importante que se vacunen las personas de riesgo y que haya una buena cobertura de vacunación. Mayores de 65 años o menores de esa edad que tengan una patología crónica, como hipertensos, diabéticos, con EPOC, con asma, embarazadas... deberían estar vacunados.

–¿Por qué este año preocupa más la gripe que el Covid a los expertos?

–Porque tenemos mucha gente vacunada del Covid y ha bajado. Sin embargo, la gripe puede volver a aparecer y sin un buen nivel de vacunación, afectará a más personas. Para eso está la campaña de vacunación que ha empezado hace unas semanas. Es una preocupación que tenemos para los meses de frío; ese periodo del 15 de diciembre al 15 de febrero, que es cuando se produce la alta frecuentación hospitalaria. El objetivo es una alta vacunación para que el impacto sea el menor posible sobre los hospitales, que son estructuras rígidas, son los que hay y no podemos tener de la noche a la mañana el doble.

–La preocupación es por los pacientes y por el sistema… que pueda dar respuesta…

–Claro.

–¿Aparte de la vacunación es conveniente la mascarilla?

–No debemos pasar del todo a la nada. La persona que se encuentre con síntomas, que tenga mal cuerpo, debe usarla si va a estar en contacto con otras personas o va a estar en ambientes cerrados. En la pandemia hemos visto que la mascarilla ha sido efectiva para disminuir la transmisión de las enfermedades respiratorias. Hay que seguir usándola con coherencia. Estando con mal cuerpo sería irresponsable no usar la mascarilla. Hay que usarla con coherencia. Si vas dando un paseo, no hace falta. Pero si estás en un ambiente cerrado y tienes tos, lógicamente hay que usarla; sería irresponsabilidad no usarla.

–Eso es para no contagiar, ¿y la persona que está sin síntomas? ¿Debe usarla para no contagiarse?

–Sí, sobre todo en ambientes cerrados. Especialmente los inmunodeprimidos, las personas con procesos oncológicos y las que son de riesgo en época en la que aumentan los virus respiratorios deben protegerse con una mascarilla. No sólo para el Covid, sino para la gripe y otros virus respiratorios.

–¿Incluso aunque estén vacunadas?

–Sí. Estar vacunado te exime de tener gravedad, pero no de que te puedas contagiar. Estar vacunado ayuda a que el padecimiento sea más leve.