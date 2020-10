Ventilar el aula, esencial entre las medidas de protección frente al coronavirus

“Al pasar tantas horas en un lugar cerrado, con ratios elevados y donde no puede haber la distancia social suficiente, la ventilación es fundamental”, comenta Pérez, que también es coordinador Covid de su centro. Con la regeneración del aire no sólo mejora su calidad y disminuye la cantidad de CO2. Lo principal, asegura, es que desciende la carga viral de los aerosoles que hay en el aire.

El peligro de las mascarillas poco seguras y de los espacios comunes

Mascarillas de tela sin filtro y sin estar homologadas, exceso de tiempo de uso de las quirúrgicas y la concentración de hasta 30 alumnos en un aula dificultan la protección frente al virus. “Las mascarillas no siempre están en las condiciones óptimas para garantizar que no haya transmisión”, asegura el experto. Además del aula, se convierten en puntos conflictivos las entradas y salidas, los recreos, el comedor y el aula matinal, en los que es complicado mantener el grupo burbuja. “Estamos intentando que los grupos tengan el menor contacto entre sí posible pero luego comparten cuarto de baño o comedor, es una cuestión complicada”, añade Pérez, que casi a diario tiene que atender síntomas sospechosos y decidir si abre o no el protocolo Covid. “La sensación que tenemos los docentes es que la administración ni está ni se le espera. No tuvimos directrices para hacer los protocolos, dejamos todo en manos de Sanidad pero los padres nos piden explicaciones a nosotros”, lamenta y asegura que es abrumador el trabajo que hay que hacer para luchar contra la propagación en los centros.