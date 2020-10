La segunda edición de los premios de videojuegos indies de Málaga ya tiene a sus 20 finalistas

Está a punto de comenzar la fase final de la segunda edición de los premios de videojuegos indies, la más emocionante. Ya se conocen los 20 juegos finalistas de este año, seleccionados de un total de 145 candidaturas. El viernes 16 de octubre los equipos finalistas expondrán sus proyectos en el evento virtual ‘Indie Games Live Stream’ a partir de las 12:00.

La pandemia del coronavirus obliga a que el evento sea virtual, y se podrá seguir a través de las plataformas de Youtube y Twitch. Antonio Quirós, coordinador del Polo de Contenidos Digitales, dará la bienvenida y a continuación se presentarán al público los cinco videojuegos finalistas de cada categoría seleccionados por el jurado en el siguiente orden: ‘PC/Consolas’, ‘Mobile’, ‘Competitive games’ e ‘Inmersiva háptica/XR’.

Una vez finalizada la ronda se procederá a un turno de preguntas que realizarán los expertos, que tendrán hasta el 6 de noviembre para elegir a los ganadores de cada sección. Los premios están dotados de 4.000 euros al mejor de cada categoría, más 2.000 euros adicionales al mejor videojuego de la edición, así como un año de estancia gratuita en el Polo Digital, en la Tabacalera de Málaga, para seis de los finalistas. El 13 de noviembre se conocerán los ganadores en una entrega de premios con un formato virtual e innovador.

Videojuegos finalistas

En la categoría de PC/Consolas los cinco finalistas son Burn me twice, Inner Ashes, Summer in Mara, Tape: Unvell the memories, y The many pieces of Mr. Coo. Aventuras repletas de investigación y puzles, algunas incluso con cierta dosis de misterio y terror psicológico. En la sección Mobile los elegidos son Melbits world, Reventure, Smash monkeys, Soccer royale y Unmemory. En algunos de estos juegos entra en acción la tercera dimensión, la mezcla de narrativas y un sinfín de efectos visuales.

La calidad no es menor en los juegos seleccionados en la categoría ‘Competitive Games’. En la sección se encuentran desde mundos imaginarios y mágicos, enfrentamientos entre varios oponentes hasta un juego de fútbol multijugador gratuito. En dicha categoría se encuentran Whisper of soul, Kingdom of Crowns, Runner heroes, Soccer royale y Grab the win, un juego 3D con vista isométrica que basa su premisa en juegos de persecución como el pillapilla y atrapa la bandera.

Por último, compitiendo en la sección Inmersiva háptica/XR han pasado a la siguiente fase Desolatium, DreamBack VR, Intruders: hide and seek, Magic joust y Shoottris. Las historias van desde asesinatos por resolver hasta una versión moderna del clásico Tetris o un mágico duelo entre un hechicero y sus adversarios.

La presencia de videojuegos para PC/Consolas ha supuesto el 45% de los proyectos presentados, con un total de 66 propuestas, seguidos por la sección móvil con un 29%, los juegos competitivos se quedan en un 15%, y por último, la categoría Inmersiva háptica/XR con 16 proyectos, supone un 11% del total. Todos los finalistas se han seleccionado basándose en un formulario de 18 aspectos, entre los que se encuentran la jugabilidad, el diseño, el sonido o la capacidad adictiva del producto. Ahora el jurado conocerá al equipo, sus inquietudes, el origen de los mismos, y demás aspectos que no se tuvieron en cuenta en la primera fase.