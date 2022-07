Viña Tamisa, un vino 100% malagueño

Javier López decidió emprender su propio negocio en 2012. De profesión policía, hace diez años se lanzó a intentar convertir sus principales aficiones, el campo y el mundo vinícola, en una actividad empresarial de la que obtener rentabilidad. Es así como surge Bodegas Hermanas López Lavado, una empresa familiar que a día de hoy exporta alrededor de 4.500 botellas de vino al año. El vino que producen, denominado Viña Tamisa, es principalmente tinto y blanco, y todo el proceso de elaboración se realiza de manera artesanal y 100% local, en las tierras que poseen las bodegas en Mijas Pueblo (Málaga). Así lo asegura López, el gerente y actual director de las bodegas: “Normalmente en la vendimia trabajamos entre cuatro y cinco personas, que somos quienes nos ocupamos tanto de la recogida de la fruta como del despalillado de los racimos y la posterior entrada de la uva en la bodega”.

En la actualidad procesan en torno a 8.000 kilos de uva por temporada. Y toda ella se selecciona de manera meticulosa para que solo entre en las bodegas la fruta de mejor calidad. Además, ningún vino se filtra ni se emplean químicos que puedan adulterar el sabor final. Según señala López, para que el producto sea lo más natural posible, también se opta por iniciar la fermentación de la fruta con la levadura autóctona del terreno, en lugar de añadir productos químicos que modificarían el proceso natural de maduración de la fruta. Esto permite, en palabras de López, “ofrecer un producto de alta gama”.

Ese es precisamente el objetivo que persiguen las bodegas, realizar un vino con los máximos estándares de calidad, aunque esto suponga una merma en la productividad de la empresa. Según sostiene López, el rendimiento actual de las bodegas se sitúa alrededor del 45-55%, pero esto no supone un inconveniente. “El rendimiento suele ser pequeño, pero eso nos confiere mucha más calidad a la hora de fabricar el vino. Ahí es donde nos gustaría crecer, más que en volumen o cantidad. Prefiero más calidad a tener más cantidad y que disminuya la calidad. No me importa que el rendimiento de las bodegas sea menor si lo producido es de mayor calidad”.

Los datos más recientes sobre exportaciones de vino a nivel mundial sitúan a España como el segundo exportador mundial de vino en volumen, según el Instituto de Investigación de CaixaBank. En Andalucía, el sector vinícola también experimenta una situación esperanzadora. En el último año, las exportaciones de vino fabricado en Andalucía crecieron un 16,4% respecto a 2020 y en total ascendieron a 107 millones de euros. Con este panorama, las Bodegas López Lavado esperan poder expandirse hacia otros mercados nacionales e internacionales, aunque la situación económica actual, marcada por la inflación y el aumento de los costes de la materia prima, dificulta la rentabilidad de la empresa.

En este sentido, López afirma que su negocio, caracterizado por utilizar como materia prima uvas, botellas, corchos y etiquetas, tiene poco margen de maniobra para poder reducir costes. “Nosotros elaboramos el vino partiendo de cero, y si cada producto que necesitamos ha aumentado de precio, el precio final del vino termina aumentando. Esto dificulta el proceso de creación del producto”, sostiene López, quien además afirma que lo importante es superar “este bache” y mantener la “ilusión y las ganas” de seguir trabajando en la afición que mantiene desde su niñez, la elaboración de vino 100% artesanal.