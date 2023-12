Violencia en las aulas: las redes sociales y el ciberacoso aumentan los casos en Málaga

Los casos de violencia física suponen el 7% de los que ha contabilizado el Defensor del Profesor a nivel estatal, debido a que “ algunos alumnos no aceptan las llamadas de atención y utilizan descalificaciones , insultos, amenazas y menos precios”, según Hernández. Además, ha remarcado que las leyes educativas no están ayudando al desarrollo del trabajo del docente.

Anpe Málaga considera que los teléfonos deben estar prohibidos en los centros educativos

La Consejería de Desarrollo Educativo se ha pronunciado en cuanto al uso de los teléfonos móviles en los adolescentes y ha decidido limitar el uso de estos dispositivos en las aulas, asegurando que la comunidad educativa decidirá qué uso se le da en el interior de las aulas con un respaldo normativo. En este sentido, Guillermo Hernández, presidente de Anpe Málaga, ha remarcado que “a no ser que un docente lo pida, los alumnos no tienen por qué llevar los móviles, porque si un alumno tiene la necesidad de llamar, puede hacerlo desde la secretaría”. De igual forma, también ha incidido en que el uso del móvil en las aulas “propicia que se grabe al docente que esté dando clases y se use para grabar y reírse de él a través de las redes sociales”. Por ello, considera que “en un aula no tiene por qué usar el móvil”. Además, ha añadido que “hay centros que ya tienen establecido que no se pueden llevar”.