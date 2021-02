Visita al interior del hotel 5 estrellas de La Equitiva, en Málaga

Sin fecha aún cierta para su inauguración, aunque se apunta al verano, y tras más de año y medio de obras, el hotel de 5 estrellas que acogerá parte del edificio de La equitativa, en Málaga capital, ya se deja ver. Aunque cualquier espectador puede observar la evolución de los trabajos en el exterior, no es hasta ahora cuando puede empezar a presumirse cómo será el lujoso establecimiento que explotará la cadena Only You, perteneciente al grupo Palladium. Las fotografías publicadas por la firma en su web confirman el valor estético de la propuesta, que ha corrido a cargo del estudio Proyecto Singular.

Atendiendo a los detalles aportados por la cadena, la decoración "fusiona el estilo art decó con un aire mediterráneo, fresco y urbano, cargado de detalles pensados para el disfrute de los clientes". El futuro establecimiento, una vez abra sus puertas, ofrecerá a sus clientes, entre otros servicios, dos espacios gastronómicos bautizados con los nombres Carmen y Lola.

En ambos, se detalla, los clientes podrán degustar "una buena comida con productos de proximidad, un brunch de los que no se olvidan o un plan de copas afterwork". Y ello, "siempre en busca de sorprender y cuidar al cliente, priorizando el equilibrio calidad-precio y combinándolo con la mejor ubicación, una decoración cosmopolita y mediterránea y el foco en los pequeños detalles".

Las 93 habitaciones que forman parte del hotel de 5 estrellas están divididas en diferentes categorías: Deluxe con luz natural y un ventanal panorámico al patio central iluminado; las Premium, 100% insonorizadas y vistas privilegiadas, y las Junior Suite, con de 40 metros cuadrados de superficie.

La posibilidad de realizar reservas en la web de la cadena es factible desde el 1 de junio próximo. Así, por ejemplo, una habitación Deluxe por una sola noche tiene un precio sin desayuno de 230 euros, precio que asciende a 270 euros si la reserva se corresponde con un sábado.

La apuesta por recuperar este edificio pude haber supuesto una inversión superior a los 7 millones, solo en lo que la labor de recuperación del inmueble se refiere. El proyecto fue impulsado por Key International, que se hizo con esta parte del edificio, que suma el 60% de la superficie total, a finales de 2017. La otra parte del inmueble, correspondiente a la torre de 14 plantas, está en manos de la empresa Ingomar, que alcanzó un acuerdo con SohoBoutique para la explotación de otro hotel, en este caso de 4 estrellas y cuya apertura se prevé para los próximos meses.