La torre del puerto de Málaga y los hoteles de La Equitativa, protagonistas

El foco de atracción en el que se ha convertido la provincia de Málaga y, de manera especial, su capital para los fondos de inversión hacen que este escenario geográfico esté salpicado por decenas de proyectos inmobiliarios que están o bien en desarrollo o a punto de arrancar. Y en este sentido hay algunas iniciativas privadas que por su envergadura, simbólica y económica, merecen una mención especial en este nuevo año.

A la espera de que completen los trámites administrativos, la joya de la corona es la torre del puerto de Málaga. El hotel de, según sus promotores, 116,5 metros de altura, repartidos en 27 plantas, contemplado en parte de los terrenos ganados al mar tras la construcción del dique de Levante, podría tener el camino expedito en los próximos meses.

Antes, el Pleno del Ayuntamiento tiene que ratificar de manera definitiva el encaje urbanístico necesario para su desarrollo. Movimiento cuya efectividad quedará condicionada a que el Consejo de Ministros valide el uso hotelero planteado para ese suelo portuario.

A partir de ahí, la iniciativa promovida por el fondo catarí Al Alfia, con el beneplácito del Puerto y del Ayuntamiento, pero contestada por un buen número de colectivos, afrontará el proceso normalizado para su ejecución. Un prolijo camino que, previsiblemente, debería quedar completado este 2021. La inversión programada ronda los 200 millones de euros, my por encima de las previsiones iniciales.

El del puerto es otro de los inmuebles en altura dibujados en la capital de la Costa del Sol, en la que ya desde hace algunos meses se impulsa la construcción de las bautizadas torres de Martiricos. Dos edificios de 30 plantas a levantar sobre los antiguos suelos del rastro. El fondo de inversión Aquila, por medio de su brazo inmobiliario, AQ Acentor, tiene por delante aún una larga senda antes de que queden culminadas las 252 viviendas de la torre sur, así como de las 198 en alquiler de la norte, que quedará completada con un hotel de cuatro estrellas y 260 habitaciones.

Otra de las grandes operaciones será la de La Térmica, con el fondo de inversión Ginkgo como protagonista. La intención de los promotores, que van de la mano del Ayuntamiento, como copropietario del sector, es avanzar en los trabajos antes de mediados de año. En las proximidades de esta estratégica parcela del litoral de la capital, en Torre del Río, Metrovacesa y Sierra Blanca tienen vía libre para acometer las tres torres de 23 plantas dibujadas.

La industria hotelera es referente en el nuevo año. La transformación del simbólico edificio de La Equitativa se espera para los próximos meses. En su interior, dos establecimientos. Uno de ellos, que explotará Only You, perteneciente a la cadena Palladium, un 5 estrellas; el otro, un 4 estrellas, quedará en manos de Soho Boutique. Y es previsible que quede finalizada la obra del futuro hotel diseñado por Rafael Moneo en Hoyo de Esparteros. Su apertura, no obstante, se apunta para principios de 2022.

Para la próxima Semana Santa se espera la licitación de las obras de hotel W Marbella, en el que se contempla una inversión de 700 millones de euros, incluyendo 180 habitaciones, unos 200 apartamentos y 40 villas, entre otros elementos.

También se avanzará en otros tres establecimientos en la costa occidental: Las Dunas Club, un cinco estrellas con 186 habitaciones y dos edificios con 89 apartamentos turísticos y 115 apartamentos residenciales, con una inversión de 200 millones; el Siete Revueltas Resort, un 5 estrellas Gran Lujo con 120 habitaciones tipo suite, 321 Villas Residenciales y Apartamentos Turísticos y una inversión de unos 77 millones; y el Hotel Banús-Centro de Exposiciones, otro 5 estrellas, con 250 habitaciones y un nuevo centro de exposiciones, con una inversión manejada de 134 millones de euros.