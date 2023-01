Vivienda, Cercanías Málaga-Antequera e inversiones en centros escolares, a debate en Pleno de la capital

La vivienda en Málaga centrará gran parte del debate en el Pleno del Ayuntamiento de la capital, que se celebra este lunes, 30 de enero, con hasta tres mociones, una urgente de PP y otra del PSOE y una ordinaria de Ciudadanos (CS). Además, se abordará la necesidad de articular una línea de Cercanías entre Málaga y Antequera (CS) y obras de mejora en el colegio Manuel Altolaguirre e inversiones en los centros educativos públicos en la ciudad (Unidas Podemos).

En concreto, el PP lleva como moción urgente, según explicó el alcalde, Francisco de la Torre, en las comparecencias previas al pleno del pasado viernes, solicitar a la Junta y al Gobierno central que contemplen en su planificación de vivienda pública para la ciudad de Málaga las necesidades que recoge el Plan municipal de Vivienda y Suelo 2023-2027 y se comprometan a la construcción de vivienda pública en la ciudad, en el marco de sus competencias.

"Queremos que haya un pronunciamiento a favor de que tanto la Junta como el Gobierno apoyen y asuman la parte de responsabilidad que cada una pueda tener y colaboren en el desarrollo", dijo De la Torre, que explicó y defendió el plan municipal de vivienda. "Es obvio que si queremos que este plan se desarrolle bien necesitamos ese apoyo", señaló. La otra moción urgente 'popular' es la relativa a la Ley 'Solo sí es sí'.

Los 'populares' también apuntan a la necesidad de garantizar la calidad del AVE en la línea que conecta Málaga con Madrid, solicitando que "las infraestructuras estén a punto", se aumente la calidad del servicio y la información a los usuarios, así como garantizar una compra de billetes "ágil". La moción incluye reclamaciones a Adif y a Renfe.

Desde el PP también se ha informado de la presentación de una moción ordinaria para someter al Pleno su consideración sobre el "plan anticrisis" del Gobierno para dar solución a la situación inflacionista que vive el país.

También sobre vivienda es la moción urgente del PSOE, según detalló el portavoz municipal, Daniel Pérez, que advirtió de la "grave situación" que se vive. "El Ayuntamiento está vendiendo al contado a especuladores y fondos buitre la ciudad en materia de viviendas", ha aseguró y incidió en que esto "no se puede sostener más tiempo", pidiendo al regidor que "se ponga a trabajar". Así, en la moción proponen diversas medidas.

Pérez insistió en que la falta de viviendas es "el principal problema de la ciudad de Málaga" y reiteró que "es imposible en estos momentos comprar y alquilar una vivienda de forma asequible". "Esto es fruto de una política nefasta que se ha seguido en los últimos años por parte del este Ayuntamiento".

Pérez agregó, de igual modo, que "Málaga vuelve a perder población malagueña". "En dos años unos 7.500 malagueños se han tenido que ir de la ciudad y si se ha compensado la pérdida de malagueños con el número de habitantes es porque han venido muchos extranjeros, con un poder adquisitivo alto, que están comprando en la ciudad. Por tanto, esta situación obliga a expulsar a los malagueños", apostilló. "La ciudad demográficamente corre un grave problema en 20 años de tener una población completamente envejecida".

Frente a ello, "el PSOE tiene una cosa muy clara. Necesitamos construir 10.000 viviendas de VPO en los próximos años para mejorar en este caso la situación, para que bajen los precios, para dar respuesta a esos más de 25.000 demandantes que hay", reiteró, insistiendo en que "hace falta que el Ayuntamiento se comprometa con un plan de verdad, que ponga financiación".

En este punto, criticó el plan municipal de viviendas y ha incidido en que el Consistorio "dé un paso adelante" y ponga "más financiación para poder realizarlo". "La ciudad está en una situación gravísima, podemos estar a punto de morir de éxito por no ser capaces de dar respuestas habitacionales", advirtió Pérez, que, por otro lado, valoró la gestión del Gobierno en relación con las viviendas.

Al respecto, De la Torre indicó que "no nos parece de recibo" la moción socialista, que "no es constructiva, es absolutamente teñida de demagogia política". "El PSOE olvida, y es bueno recordarlo, que cuando ha gobernado durante 37 años en la Junta ha demostrado una falta de eficacia y sensibilidad enorme en materia de vivienda y educativa, entre otros". "Lo que hay que hacer es lo que lo que estamos haciendo con nuestra moción urgente, que es esa colaboración institucional". Así, el regidor ha incidido que "las recetas que plantea --el PSOE-- no nos parece las adecuadas", concluyó. En relación con la vivienda también CS lleva una moción ordinaria al pleno sobre el estudio de bonificaciones e incentivos fiscales para los propietarios que destinen viviendas a alquiler de larga duración.

Por su parte, el portavoz municipal de Unidas Podemos, Nicolás Sguiglia, detalló la moción urgente de la colación relacionada con dotar de presupuesto y realizar las obras necesarias en el CEIP Manuel Altolaguirre e inversiones necesarias en los centros educativos públicos en la ciudad. "Escuchar permanentemente a De la Torre hablar de la importancia de la educación, que haya decretado la ciudad como una ciudad amiga de la infancia cuando tiene los centros educativos en ese estado, nos lleva a calificar sus palabras de cinismo", afirmó, al tiempo que pidió dejar la infancia "fuera de cualquier manoseo y mercadeo político".

Por su parte, la concejala de Unidas Podemos Remedios Ramos agregó que la situación del colegio Manuel Altolaguirre "no es nueva" ni las reivindicaciones en todos los colegios. "El PP los tiene en continuo abandono", criticando "la actitud" de los 'populares', que "quieren acabar con lo público".

Entre otros puntos, en la moción piden que el Ayuntamiento manifieste "públicamente sus disculpas a las madres y padres del alumnado de los colegios públicos en general, y del colegio Manuel Altolaguirre en particular, por no haber realizado las labores de mantenimiento que garanticen las condiciones dignas que se merecen los niños" y "se compromete a revertir, con la máxima celeridad, dicha situación"; además de reconocer "la profesionalidad y la enorme labor" que realizan los profesionales de la educación pública, entre otros puntos.

De la Torre señaló, por su parte, que "compartimos la inquietud" de la iniciativa, pero "creemos que el camino a seguir es tener con la Junta muy claras las reglas del juego" y "abordarlo con total claridad". La portavoz municipal de CS, Noelia Losada, junto con José Manuel Puche, portavoz CS Antequera, explicó la moción urgente de la formación naranja sobre la necesidad de articular un servicio de tren de Cercanías entre ambas ciudades. "Sería redondear esta apuesta decidida por un medio de transporte competitivo y muy sostenible", ha asegurado y ha incidido en que "sería un potenciador de las relaciones empresariales, laborales y turísticas, entre otros".

En este punto, señaló que "el objeto de esta moción es el de ahondar en las posibilidades" de la citada conexión. La iniciativa, en concreto, insta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la implantación de un servicio de Cercanías entre Málaga y Antequera.