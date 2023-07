Voto por correo en Málaga: votantes por vía postal

Intenso trabajo estos días en las oficinas de Correos para un ejercicio con el que se construye la democracia. Este jueves, el último día para solicitar la documentación a fin de emitir el sufragio por vía postal, coincidían los rezagados que apuraban los plazos hasta las últimas horas legales posibles con los previsores que la habían pedido hace unos días y acudían, pero ya a entregar la papeleta con sus votos para el Congreso y el Senado.

"Es la segunda vez que voto por correo. Soy de Madrid, pero ahora estoy viviendo en Málaga. Ya voté por correo el 28M y ahora repito. No es complicado. Al contrario, es facilísimo. Además, los trabajadores de Correos son supereficientes y muy amables", aseguraba Estrella, de 67 años.

Acudía sobre las 10:30 a la oficina de la calle Santa Lucía, en pleno centro de la capital. A esa hora, empezaban a juntarse los que iban a echar un paquete con los que se presentaban para pedir la documentación para el sufragio postal y los que ya acudían para entregar sus votos. No había mucha cola, apenas una decena de personas. Pero ella, que llevaba en su manos el sobre con su decisión política, prefería votar a lo largo del día en la oficina su barrio, El Palo, "donde voy a tardar menos". Ataviada con un sombrero y con aspecto relajado de jubilada se despedía con un: "Y a ver si dejan de crear bulos sobre el voto por correo..." Aludía a unas polémicas declaraciones del candidato del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, sobre este proceso.

Laura Vico, de 31 años, también acudía ya tempranito con sus papeletas. "Vivo en Málaga, pero soy de Madrid y quiero votar por Madrid. Aunque no sirve de mucho, lo intento. No voy a viajar a Madrid sólo para votar. Así que prefiero hacerlo por correo; es muy fácil. El sistema está bien, no tengo quejas", comenta. No es la primera vez que vota por vía postal. De hecho, cuenta que antes vivía en Chile y que allí, incluso había una urna en el Consulado español para depositar las papeletas. "Tanto desde el extranjero, como aquí, nunca he tenido problemas para votar por correo", aseguraba. Aclaraba que algunas veces ha optado por ejercer su derecho al sufragio de forma presencial.

Mientras ella narraba sus experiencias con el voto postal, un empleado llegaba con una furgoneta. Explicaba que el mayor ajetreo se da estos días en las oficinas de las zonas costeras donde votan turistas que se ha desplazado por vacaciones. Otras dos trabajadoras que salían a desayunar comentaban que están teniendo "muchísimo trabajo" con esto de las elecciones, que aunque se han reforzado las contrataciones "falta personal", que no queda gente en bolsa y que incluso están llamando de fuera de la bolsa.

Ana llegaba sobre las 10:00 a la oficina ubicada a escasos metros de la Plaza de la Constitución. Pantalones cortos, sandalias fresquitas y su perra Dina sujeta de la correa. Vive en Málaga, pero es de Jaén. A sus 29 años no es la primera vez que vota por correo. Acudía para pedir la documentación. "Lo sé, lo he dejado para última hora", se excusaba. Pero con el trajín laboral aseguraba que no pudo antes. Dice que prefiere el sufragio postal "para no tener que pedir un día en el trabajo para ir a votar a Jaén", explicaba.

También Julia, de 21 años, es de esa provincia; de Torredonjimeno. Ya había pedido los papeles hacía unos días. Y como nunca está en casa, solicitó poder recogerlos en la oficina de Correos. "Así que los recojo y ahora mismo los entrego", afirmaba. Media hora después -porque sobre las 10:30 ya comenzaban a agolparse los usuarios y las esperas aumentaban- había emitido su voto. Contaba que desde que cumplió los 18 años siempre ha votado. Y se iba "satisfecha" de haber ejercido su derecho a sufragio.

En la oficina de El Palo, situada en plena avenida Juan Sebastián Elcano, comenzaban a congregarse personas para este menester desde la apertura, aunque sin que se formasen grandes colas que supusieran esperar demasiado. Sus empleados calculan que hasta allí acuden cada jornada "unas 600 personas de media” para solicitar y entregar su papeleta.

A Francisco, natural de Palma de Mallorca, le coincidirán las elecciones pasando una temporada de relax en la costa malagueña, por lo que no ha tenido más opción que desplazarse hasta esta sucursal de Correos, la más cercana a su alojamiento, en torno a las 11:30. Aunque, de todas maneras, tampoco habría podido asistir, porque tiene previsto pasar por el quirófano la víspera del 23-J y previsiblemente no se encontrará "con ánimo" de desplazarse. “Ya vamos teniendo una edad y, aunque también se saben más cosas, van surgiendo este tipo de inconvenientes”, aceptaba con una sonrisa y cierto ánimo de deportividad.

Similar, salvo por el detalle biológico, es el caso de Miguel, un joven malagueño con aspecto de rozar apenas la mayoría de edad, quien explicaba, al mismo tiempo que continuaba cumplimentando los datos del formulario sin levantar la vista, que la cita electoral le pillará de vacaciones fuera de la ciudad.

Cristina, por su lado, ha estado intentado estos días otras opciones antes de desplazarse hasta la oficina, sin embargo, la petición por internet no le ha funcionado. Reconoce que prefiere votar “de manera tradicional” en el norte de España, donde le corresponde, sobre todo porque “aquí hace mucho calor” para salir así como así, mientras que en la parte septentrional del país, con unas temperaturas más moderadas, este trámite resulta “mucho más cómodo”. Es la primera vez que solicita el voto postal.

El goteo de ciudadanos que apuraron hasta los últimos momentos para solicitar la documentación a fin de emitir su sufragio y de los que acudieron a entregar sus votos es constante. Este jueves es el último día para pedir el voto por correo. El próximo día 20 inclusive, el último para entregarlo.

Así, miles de ciudadanos pueden hacer realidad un derecho constitucional. Un ejercicio que no sería posible sin el trabajo silencioso y casi desconocido de la Oficina del Censo Electoral y de los trabajadores de Correos...