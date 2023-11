Vuelve a Málaga la gran fiesta del videojuego

El mundo de los videojuegos es un reflejo de la creatividad y la innovación, y los Indie Games Málaga se ha convertido en un punto de encuentro esencial para los desarrolladores independientes y estudios emergentes. En esta quinta edición, el evento se consolida como un escenario global donde la diversidad y la calidad son los principales protagonistas.

En la quinta edición de los Indie Games Málaga, que finalizará los días 9 y 10 de noviembre, ha contado con la participación de 135 proyectos procedentes de desarrolladores independientes y estudios emergentes. De este total, han llegado a la final tan solo 28 videojuegos independientes, los cuales se han repartido en seis categorías diferentes.

La Gala de Entrega de Premios de la V edición de Indie Games Málaga es el culmen de un viaje a través de la creatividad y la innovación en el mundo de los videojuegos independientes y se celebrará el 10 de noviembre en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). En esta ocasión la velada contará con muchas sorpresas y actuaciones en directo. En el evento participarán Rakky Ripper, Nikki García, DJ Moore y Luli DJ, a los que se suman Lara Smirnova y Ángel Quintana para presentar el evento.

En esta edición, el certamen se ha dividido en diversas categorías para reflejar la diversidad de propuestas en el mundo de los videojuegos. En total, se han presentado 89 proyectos en la categoría PC/consola y 41 en Mejor videojuego narrativo, que es una novedad de este año. Les siguen 36 trabajos en la categoría Mejor videojuego para móvil, 17 en Mejor videojuego accesible y 6 en la sección XR/Tech. Sumado a estos, los 17 inscritos en la categoría País Invitado completan un total de 206 candidaturas, ya que los proyectos pueden presentarse a varias categorías.

El compromiso con el desarrollo de la industria de los videojuegos es evidente a nivel regional y nacional. Andalucía lidera las candidaturas de esta edición, con un enfoque especial en Málaga y Sevilla, pero este año se han sumado a estos premios provincias como Almería, Granada, Córdoba y Huelva y no se quedan atrás otras regiones destacadas en la comunidad gamer como Madrid, Barcelona, Alicante, A Coruña y Bilbao. Además, también están presentes territorios como Murcia, Valencia, Ciudad Real, Zaragoza, Tarragona, Castellón, Valladolid, Santander y León.

El esfuerzo y la creatividad merecen ser recompensados, y en esta quinta edición de los premios de Indie Games Málaga se otorgarán premios en efectivo de 4.000 euros al ganador de cada categoría, con la excepción de Mejor videojuego de país invitado: Colombia, que entregará un premio de 2.000 euros. Además, se reconocerá al Mejor Videojuego Indie Game Málaga 2023 con un premio adicional de 2.000 euros, seleccionado de entre los seis ganadores.

De esta forma, los proyectos que han llegado a la fase final en la categoría de Mejor videojuego Indie PC-Consola son. CRISOL; Crismson Tales; Cat-Aclysme; Tales from Candleforth y UMMO. En el apartado de videojuego narrativo: repite Crimson Tales y se suman Tales from Candleforth; Clem; Dark Tales y Crimson Manor. Además, en el grupo de juegos XR los proyectos seleccionados han sido: The Magician, Hyperstacks y Monster Slayer. También se han desvelado los nominados a Mejor videojuego indie para dispositivo móvil que han sido Operación Almacén 7; Cielito Lindo; Conkis; Fur Squadron y Your House. En la sección de accesibilidad los finalistas han sido Cage Me Not; A non farming game; Camper Van; Stick to the Plan y Unlighted. Una de las novedades de este año ha sido la categoría de país invitado que en esta edición ha sido Colombia y que competirá con los videojuegos: Logicubes; Alumbra; T.I.M.O; Ozamarás y Un Océano Brillante. La próxima parada de Indie Games Málaga 2023 se centra en la Gala de Premios, que se celebrará el próximo 10 de noviembre en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga).

Cabe recordar que el jurado de la quinta edición de los Indie Games Málaga está compuesto por caras conocidas de la industria del videojuego en España y van desde desarrolladores, publishers e inversores hasta formadores, otorgándole al tribunal una visión amplia y completa. Por lo que este jurado lo conforman 14 personas y son Alberto Oliván de Fictiorama; Ana Molina de Odderslab; Antonio Quirós del Polo de Contenidos Digitales; Curro Rueda de Viva Games; Elena Blanes de Stega; Kike García de Fundación ONCE; Lucía Herrero de Málaga Jam; Maruchi García de Youtube Gaming; Olga Reus de GamersOn y New Gaming; Pablo Grandío de Vandal; Rodolfo Tiessler de Brantor; Sara Borondo de Vandal; Sergio Álvarez de Planeta Frabrik Ventures y Virginia Calvo de Giants.

Eso sí, este año los Indie Games Málaga no se quedan solo en una gala de premios. De manera previa al gran evento, el 9 de noviembre está previsto un programa de ponencias en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, que contará con la participación de expertos en el ecosistema indie de videojuegos. Desde las 10:00 y hasta las 17:00 habrá una zona, donde todos los asistentes podrán probar los videojuegos finalistas. A las 11:15 dará comienzo una Masterclass de María Torres Fraija, diseñadora gráfica, directora del departamento de 3D en Team Toon Studio (Colombia), donde analizará cómo el principio de animación appeal diferencia los personajes, los llena de vida y se vuelven seres reales en la mente del jugador. A las 12:00 empezará la ponencia de Elena Blances, CEO de Stega, donde se conversará sobre el trabajo de desarrollar un videojuego en España e intentar hacerlo viable. Seguidamente habrá una mesa redonda sobre cuatro casos de éxito en la industria y para terminar se presentará el programa europeo EVA de la mano de Matthes Lindner, project manager de Spiel Fabrique. Este proyecto es una iniciativa a través de la que se apoya el proceso de aceleración de estudios de videojuegos.

Al día siguiente continuarán las actividades durante el día en el Polo Nacional de Contenidos Digitales. De 10:00 a 16:00 estará disponible la zona de pruebas de los videojuegos finalistas y paralelamente a las 10:00, María Torres Frajia, diseñadora gráfica, directora del departamento de 3D en Team Toon Studio (Colombia), explicará lo que implica lograr que un producto comunique un concepto único y representativo por medio del arte. A las 10:30 habrá una mesa redonda sobre emprender en el sector de los videojuegos, el caso de Colombia. Estará moderada por José Polo, CEO de Vertical-i y contará con la presencia de Andrés Rodríguez de Ashara Studios (Puente Aranda, Colombia); Mauricio Betancour de Indie Level Studio (Medellín, Colombia); Jorge Martínez de Maleiwa Studio (Barranquilla, Colombia) y Esteban Gaviria de Studio GG Brothers (Cali, Colombia).

La siguiente en intervenir será Alicia Izquierdo, concejala de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversores del Ayuntamiento de Málaga. Seguidamente Borja Vaz, profesor universitario, crítico de videojuegos, investigador en Game Studies y escritor, dará una ponencia y, por último, se celebrará una mesa redonda sobre inversión. El día terminará con la gala de entrega de premios de la quinta edición de los Indie Games Málaga en el FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) a las 19:30.

Actividades previas al gran evento

Para llegar hasta aquí, los Indie Games Málaga han estado presentes durante todo el año han organizado diferentes encuentros centrados en el mundo de los videojuegos independientes. Una de esas jornadas fue la zona de emprendimiento Indie Games Network, donde se dieron a conocer las últimas tendencias de la industria, ya que está en constante evolución. También exploraron el potencial del sector del videojuego como palanca de crecimiento del sector cultural y creativo. El evento contó con la presencia de Jordi de Paco, fundador y director creativo de Deconstructeam; Miguel Sánchez Galindo, director del área de Innovación emprendedores y pymes de EOI; Carmen González; de emprendimiento del Polo Nacional de Contenidos Digitales; Valeria Castro, fundadora y CEO de Platonic Games; Ángel Beltrán, cofundador y productor de Talpa Games, entre otros.

Para indagar también en la inversión del sector organizaron una jornada en torno a ella el pasado mes de septiembre. Durante el evento se realizaron diferentes mesas redondas analizando la inversión, se realizaron sesiones de pitching y facilitaron la oportunidad de networking para los participantes. Además, en el evento los asistentes probaron los mejores videojuegos independientes del año en la Zona de Demo. De esta forma, el encuentro contó con la presencia de inversores como Francisco Espinosa, de Innventuur Partners; Salvador Pérez de Eoniq.fund; Kike García de Fundación ONCE; Ana Molina de Odders Lab; Sergio Álvarez de Planeta Fabrik Ventures; Matthes Lindner de Spiel Fabrique; Azahara Vera Cobos de Startup Wise Guys; Alberto Bodero de The Game Kitchen; María José Carrasco de Viva Games y José Luis Martínez de Zubi Labs.