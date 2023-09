'Indie Games Málaga' ya tiene a sus 28 finalistas

'Indie Games Málaga' 2023 ya tiene a los finalistas de su quinta edición que convoca a 28 nominados en seis categorías, elegidos de entre 135 videojuegos inscritos este año, y que han sido presentados durante la 'Zona de Inversión Indie Games Network', que ha reunido a más de 100 personas entre desarrolladores independientes, inversores y amantes de los videojuegos, en el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga ubicado en Tabacalera.

Desde el Ayuntamiento de Málaga han destacado la diversidad y calidad de los proyectos de los finalistas de esta edición, lo que consolida el estatus de este certamen que impulsa el propio Consistorio a través del Polo Digital, como plataforma de lanzamiento para la innovación en la industria del videojuego.

De esta forma, los proyectos que han llegado a esta fase final se distribuyen en seis categorías. En el apartado 'Mejor videojuego Indie PC- Consola' los finalistas son: Crisol; Crismson Tales; Cat-Aclysme; Tales from Candleforth y Ummo. En la categoría de videojuego narrativo: repite Crimson Tales y se suman Tales from Candleforth; Clem; Dark Tales y Crimson Manor. Además, en el grupo de juegos XR los proyectos seleccionados han sido: The Magician, Hyperstacks y Monster Slayer.

También se han desvelado los nominados a 'Mejor videojuego indie para dispositivo móvil' que han sido: Operación Almacén 7; Cielito Lindo; Conkis; Fur Squadron y Your House. En la sección de accesibilidad los finalistas han sido: Cage Me Not; A non farming game; Camper Van; Stick to the Plan y Unlighted. Una de las novedades de este año ha sido la categoría de país invitado que en esta edición ha sido Colombia y que competirá con los videojuegos: Logicubes; Alumbra; T.I.M.O; Ozamarás y Un Océano Brillante.

La presentación de los finalistas ha sido el punto culminante de una jornada que ha incluido mesas redondas sobre inversión, sesiones de 'pitching' y oportunidades de 'networking' para los participantes. Además, este evento ha permitido a los asistentes probar los mejores videojuegos independientes del año en la Zona de Demo.

De esta forma, el encuentro ha contado con inversores como Francisco Espinosa, de Innventuur Partners; Salvador Pérez de Eoniq.fund; Kike García de Fundación ONCE; Ana Molina de Odders Lab; Sergio Álvarez de Planeta Fabrik Ventures; Matthes Lindner de Spiel Fabrique; Azahara Vera Cobos de Startup Wise Guys; Alberto Bodero de The Game Kitchen; María José Carrasco de Viva Games y José Luis Martínez de Zubi Labs. Al evento también ha asistido la concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo.

Gala de premios

La próxima parada de Indie Games Málaga 2023 se centra en la Gala de Premios, que se celebrará el próximo 10 de noviembre en Fycma (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga).

Durante este evento, se revelarán los ganadores en cada categoría, y se premiará al proyecto más destacado de la esta quinta edición. De manera previa, el 9 de noviembre está previsto un programa de contenidos en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, que contará con la participación de expertos en el ecosistema indie de videojuegos.

En la edición 2023, los 'Indie Games Málaga' cuentan con una dotación total de 24.000 euros que se distribuyen de la siguiente forma: un premio de 4.000 euros para el ganador de cada categoría a excepción de la modalidad de 'Mejor videojuego de país invitado: Colombia' que entrega una distinción de 2.000 euros.

Además, se premiará con 2.000 euros más al 'Mejor videojuego indie', que será seleccionado de entre los seis ganadores. 'Indie Games Málaga' destaca y apoya la creatividad y la innovación en la industria de los videojuegos independientes. El certamen ofrece una plataforma única para que desarrolladores independientes, emprendedores e inversores se conecten y promuevan su talento en la comunidad global de videojuegos.

Con cinco ediciones exitosas, se ha convertido en un referente en el mundo de los videojuegos independientes. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales y FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga).

Está financiado por la Unión Europea-Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y apoyado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y EOI, dentro de la estrategia Spain Up Nation. Planeta Fabrik Ventures es Adamantium partner, mientras que Fundación Once es partner Platino. Son partner Oro Odderslab, Viva Games, Escuela Superior Videojuegos y Arte Digital (EVAD), Cooking & Publishing, Ubikuum y Ministerio de Cultura.

Colaboran la Universidad de Málaga (UMA), Giants Gaming, Brantor, la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV), Málaga Jam, Gaymer, Gamers On; New Gaming; Stega y Vertical-i. Por su parte, Málaga Hoy y Vandal son media partner y Cervezas Victoria es Party partner.