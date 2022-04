El 'Wonder of the Seas' abandona el puerto de Málaga tras realizar su primera escala europea

Era todavía de noche cuando el barco más grande del mundo, por su registro bruto con un total de 236.857 toneladas, entraba este sábado en el puerto de Málaga. Atracado en el muelle norte de la estación marítima de levante, el Wonder of the Seas, de la naviera Royal Caribbean, ha sido una de las atracciones del día.

Hasta media tarde ha durado su escala en aguas malagueñas, la primera europea desde su salida de Florida el pasado 20 de abril. El buque abandonaba las aguas tranquilas del puerto muy despacio y de popa, para poner en mar abierto rumbo a Cartagena. Valencia, Palma de Mallorca y Barcelona serán los siguientes destinos de este barco que regresará a Málaga el mes de octubre, si se cumplen las previsiones de la compañía.

Por la mañana y cumplimentando la habitual recepción de bienvenida a los buques que visitan por primera vez el puerto, diversas autoridades malagueñas entregaron placas conmemorativas y recuerdos al capitán del Wonder of the Seas.

El encuentro se realizó a pie de muelle y a él asistieron el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, el director del puerto, José Moyano, la gerente de Málaga Cruiseport, Susana Gutiérrez y la gerente de MálagaPort, Pilar Fernández-Figares.

Además, estuvieron presentes: Nuria Rodríguez, delegada provincial de la Junta de Andalucía, Jacobo Florido, concejal del área de turismo del ayuntamiento y Jonathan Gómez-Punzón, director general de turismo del ayuntamiento malagueño.

Un espléndido día soleado y primaveral ha acogido a los pasajeros de este barco de dimensiones gigantescas y con capacidad para casi 7.000 turistas y 2.300 miembros de la tripulación. El Wonder cuenta con más de 2.860 camarotes de 44 categorías diferentes, 22 restaurantes, 11 bares, seis piscinas y 10 jacuzzis.

Y mucho más. Sus viajeros pueden disfrutar de un teatro acuático, varias zonas ajardinadas, una pared de escalada, un simulador de surf, una pista de hielo, una tirolina, un gran tobogán, un minigolf, teatro, casino, capilla, cine, gimnasio e incluso una biblioteca. También estrena un gran espacio de diversión para niños denominado Wonder Playscape.