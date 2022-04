Los ‘números’ del buque de crucero más grande del mundo

En menos de 24 horas, el puerto malagueño recibirá al Wonder of the Seas, el buque de crucero más grande del mundo. Tras haber pasado ya por Málaga los cuatro gemelos de este buque: Oasis of the Seas, Allure of the Seas, Harmony of the Seas y Symphony of the Seas, este sábado 30 de abril se estrenará el Wonder, el quinto buque de la Clase Oasis que cumplimentará además su primer atraque europeo.

Realizando una ruta trasatlántica que desde Fort Lauderdale lo llevará a Barcelona donde iniciará una temporada de viajes veraniegos, el nuevo buque de Royal Caribbean llega a Málaga cargado de grandes cifras; unos números que conforman una ciudad flotante que puede navegar a 22 nudos, o lo que es lo mismo, 40,7 kilómetros por hora.

Firmado por los astilleros franceses Chantiers de l'Atlantique y entregado en enero de este año, la primera gran cifra que impacta son los 1,2 billones de euros que han supuesto su construcción. Con 236.857 toneladas de registro bruto (esta es la verdadera cifra que lo convierte en el buque de crucero más grande del mundo), el Wonder of the Seas abanderado en Bahamas, tiene una eslora de 362,04 metros y una manga máxima de 64.

Con 18 cubiertas, 16 accesibles para el pasaje, este barco puede albergar a un total de 6.988 pasajeros en máxima ocupación; una habilitación que se puede llevar a cabo gracias a sus 2.867 camarotes de 44 diferentes categorías.

Frente a estos números a los que, entre otros muchos, se les podrían añadir sus 2.300 tripulantes o los 1.048 asientos de su restaurante autoservicio que ofrece recetas de todo el mundo, el Wonder participa de la singularidad de añadir un nuevo vecindario o zona temática a los siete que habitualmente tienen los buques de esta clase.

Así pues, complementando al Central Park con 20.000 plantas ornamentales, al Paseo Boardwalk a popa, a las instalaciones deportivas y de entretenimiento, a la gran calle central, la denominada Royal Promenade, o los espacios de salud, belleza y juegos, el nuevo buque de Royal Caribbean añade el denominado Neighborhood, un octavo vecindario que incluye una serie de suites que, acompañadas de terraza privada y un restaurante, convierten a esta zona en un área reservada para pasajeros VIP similar a los que ya disponen algunos barcos de navieras tales como Norwegian Cruise Lines o MSC Cruceros.

Con 22 restaurantes y 11 bares; entre estos últimos se incluyen como novedad un bar al estilo sureño norteamericano y una terraza con vistas panorámicas protegida por unos parasoles con cristales de colores, el Wonder of the Seas, además, también presenta la denominada Ultimate Family Suite, una estancia de dos pisos que, con 105 metros cuadrados más los 20 de su balcón permite albergar a ocho personas.

Disponiendo de seis piscinas y 10 jacuzzis, un teatro acuático, una pared de escalada, un simulador de surf, una pista de hielo, una tirolina, un gran tobogán, un minigolf, teatro, casino, capilla, cine, gimnasio e incluso una biblioteca, el barco que en unas horas llegará a Málaga también estrena un gran espacio de diversión para niños denominado Wonder Playscape.

Una ciudad flotante con muchos miles de metros cuadrados al servicio del ocio y la gastronomía. Un super barco donde faltan horas de viaje para realizar actividades que este sábado llegará por primera vez al puerto de Málaga. Una escala que se prolongará entre las 08:00 y las 18:00 y que permitirá a todos los malagueños que se acerquen a verlo contemplar al buque de crucero más grande del mundo.