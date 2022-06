Yolanda Díaz e Íñigo Errejón compartirán en Málaga un mitin de la coalición Por Andalucía

Yolanda Díaz e Íñigo Errejón coincidirán este domingo en Málaga, donde arroparán en un acto público a la candidata de la confluencia de izquierdas Por Andalucía, Inmaculada Nieto. Será la primera vez que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y el líder de Más País coincidan en la campaña de las elecciones andaluzas, además de una nueva cita en sus agendas en la comunidad para dar apoyo a Nieto.

En el caso de Díaz se trata de su tercera asistencia confirmada a Andalucía, después de haber anunciado que ambas estarían juntas el sábado 11 de junio en Córdoba, en el ecuador de la campaña electoral, y el martes 14 de junio en Dos Hermanas (Sevilla).

Para Errejón, por su parte, será su segundo acto en la campaña andaluza, tras el que tenía programado para este miércoles 8 de junio en Granada, que supone su estreno en la caravana de 'Por Andalucía'.

Finalmente ambos coincidirán en un acto en el Palacio de Congresos de Málaga, donde también intervendrán el coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero y Mar González, de Verdes Equo Andalucía, entre otros.

La nueva presencia de Errejón se confirma después de que el líder de Más País se mostrase este mismo martes dispuesto a apoyar en cualquier acto que se le requiera a la coalición 'Por Andalucía' durante la campaña del 19J y, por tanto, se abriese a compartir escenario por primera vez con los dirigentes de Podemos tras la escisión.

Con todo, ha rechazado especular sobre posibles alianzas de cara al ámbito nacional, dado que esta campaña no son un "casting para España" sino unos comicios netamente andaluces. "Estoy a disposición de los actos que se me requieran. Lo importante es apoyar (...) Yo entiendo una parte del morbo, pero lo importante de la campaña es Andalucía y, por tanto, ser útiles a la campaña andaluza. No útiles a las especulaciones del pasado, del futuro o de España", ha enfatizado.

Al margen de la cita de Málaga, su presencia sigue abierta para el gran acto de campaña de Dos Hermanas, un mitin que reunirá, además de a Yolanda Díaz, a la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, la titular de Igualdad, Irene Montero, y el coordinador federal de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Por otro lado, Errejón no ha sido anunciado para otro de los actos relevantes de la campaña que tendrá lugar en Córdoba el próximo sábado con Díaz, Belarra, el secretario general del PCE, Enrique Santiago, la candidata a la Junta, Inma Nieto, el cabeza de lista por Cádiz y miembro de Podemos, Juan Antonio Delgado, y la 'número uno' por Sevilla y dirigente de Más País, Esperanza Gómez.