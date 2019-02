La abogada de los padres de Julen: “La Justicia dirá si hay responsables”

La causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga por la muerte del pequeño Julen tras permanecer 13 días atrapado en un pozo de Totalán continuó este lunes con la toma de declaración de la jueza a los padres –José y Victoria– y a la pareja de David Serrano, el dueño de la finca. Los cuatro adultos, que fueron los que estuvieron presentes el día de los hechos, llegaron juntos, mostrando una imagen de unidad familiar. Lo hicieron hacia las 10:40 escoltados por el responsable de la parcela, que abría paso y pedía a los medios de comunicación respeto.

Aunque ninguno de ellos quiso hacer declaraciones, la abogada de los progenitores, Antonia Barba, sí manifestó ante la multitud de periodistas que aguardaban su salida que “será la Justicia la que esclarezca si hay responsables o no” en el caso. Asimismo, recalcó que pese a la desgracia “son una familia” y recordó que, de hecho, “estaban haciendo una comida familiar” cuando se produjo el accidente.

Los padres del niño declararon durante una hora y media por separado “lo que recordaban”, según explicó su representante legal, quien precisó que se ratificaron en la versión que ya proporcionaron a la Guardia Civil cuando Julen cayó al pozo, de más de 100 metros de profundidad y unos 21 centímetros de diámetro.

Están personados como acusación particular al considerarse “perjudicados”

En este sentido, la abogada resaltó que José y Victoria “son personas que no mienten y no tienen por qué hacer una declaración distinta” a la de entonces. Además, recordó que ambos están por el momento personados como acusación particular al considerarse “perjudicados” y que a medida “vaya adelantando la investigación veremos si formulamos acusación o no”. De ahí que insistiera en que “hay que dejar que el procedimiento avance y queda mucho todavía por hacer”.

Durante su comparecencia ante los numerosos medios de comunicación, la letrada insistió en varias ocasiones en lo importante de respetar a la familia, “que lo está pasando muy mal y es el segundo hijo que pierde”. A este respecto, pidió que “cesen los tuiteros que intentan machacarlos y hacer sangre de algo que no hay”.

La abogada subraya "lo mal que lo están pasando los padres", ya que Julen es el segundo hijo que pierden

Según precisó, los padres de Julen están recibiendo comentarios ofensivos en sus propios teléfonos móviles. “Solo quieren esclarecer lo que ha pasado –sobre la muerte de su hijo–. No quieren hacer daño a nadie pero tampoco que les hagan”, apostilló. Aspiran también a “poder tener un duelo tranquilo”. Hace unos días, la representante legal de la familia ya informó de que se habían iniciado medidas judiciales por comentarios en tono de burla y que consideran ofensivos sobre la muerte del niño en las redes sociales.

El viernes pasado fue el turno del dueño de la finca, que declaró como investigado por un delito de homicidio imprudente. Uno de sus abogados, Juan Martínez, aseveró que “hay un investigado y no un culpable ni un cabeza de turco”. “Dejemos que actúe la Justicia”, remachó. El letrado destacó que su cliente es “completamente ignorante”, carece de estudios y se encomendó a un profesional como el pocero. Así, advirtió del riesgo de lesionarse en el pozo que él tapó con hormigón “antes” y de nuevo el día de la paella.