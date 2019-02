El abogado del dueño de la finca en la que murió Julen: “Hay un investigado, no un cabeza de turco”

Sobre esa obra, insistió en que se realizó una zanja “para hacer un muro de contención y no una casa”. A este respecto, el letrado volvió a señalar al empresario que se encargó del pozo, Antonio Sánchez. “Tenía que haberle entregado la documentación. Se puso en manos del profesional para que lo gestionara todo”, explicó el abogado Antonio Flores. Su compañero de despacho había añadido antes que David es “un señor completamente ignorante , que carece de estudios y que se encomendó al profesional , al que le dijo que lo ignoraba todo”.

Los letrados “han concluido” que el pozo “no estaba tapado” y para ello argumentan que “cuando el sondista acaba el trabajo” queda una “montaña de tierra alrededor”. “Tenía 30 y tantos metros tapados. Es la tierra que se había caído cuando se movió el volcán de tierra con la máquina. Por lo tanto, no podía estar tapado”, indicó.

Relató que no vio caer a Julen ya que estaba de espaldas cortando leña para el fuego

El dueño de la finca declaró durante hora y media en un “intenso interrogatorio” que la jueza centró en conocer cómo se produjo la caída de Julen en la prospección de más de 100 metros. Lo hizo “tranquilo”, en palabras del letrado, ya que a él le ponen “nervioso los periodistas y no los juzgados”. “Él estaba de espalda, cortando leña con una motosierra para hacer fuego. Los niños estaban retirados. Escuchó gritos de angustia. No lo vio caer”, relató su asesor legal, quien destacó que “ha dicho la verdad sin contradicciones”.

La representación jurídica de David Serrano, el dueño de la finca en la que murió el pequeño Julen, quiso ayer aprovechar la comparecencia ante los medios de comunicación tras su declaración ante la jueza para pedir “comprensión” para todas las partes afectadas, entre ellas su patrocinado, que sigue “conmocionado” por la desgracia. Juan Martínez, uno de los letrados, tomó la palabra tras la intervención de otro miembro del bufete para recalcar que en el caso “hay un investigado –el responsable de la parcela– por un presunto delito –de homicidio imprudente– y no un culpable ni un cabeza de turco, menos aún un chivo expiatorio”. “Dejemos que actúe la Justicia”, apostilló.

“El culpable no es mi cliente”

La estrategia del equipo jurídico que defiende al dueño de la finca en la que murió Julen tras caer a un pozo de más de 100 metros pasa por mantener desconocía que un niño pudiera caber por el orificio en el que permaneció atrapado 13 días. Pero desde el principio, además de eximir su culpa, tanto ellos como el propio investigado no han dudado en señalar al pocero como responsable de lo ocurrido al haber dejado destapada, según su versión, la prospección. “Se establecerá si hay culpa, pero el culpable no es mi cliente”, sentenció Juan Martínez, uno de los letrados. En este sentido, recordó que la condición de testigo investigado –antes imputado puede “cambiar en cualquier momento”. “De momento es el único pero podría haber más de uno. Se irá viendo conforma se vayan desarrollando los autos de diligencias previas”, advirtió. En cuanto al expediente que la Junta de Andalucía ha abierto tanto al dueño de la parcela como a la empresa que hizo la perforación, aseguró que no tenía ningún dato. El procedimiento sancionador se corresponde con una infracción “muy grave”. En este caso ha concurrido “riesgo muy grave” para las personas “con resultado de muerte”, lo que conllevaría una sanción de entre 300.000 y un millón de euros, dado que la actividad se hizo “sin dirección facultativa” y con la “omisión de la aportación de los trabajos de prospección de aguas”. La magistrada también tomará declaración a una docena personas más, todas ellas en calidad de testigos. La instructora considera que el empresario que perforó el pozo tiene que declarar en calidad de testigo, al igual que los padres de Julen -José Roselló y Victoria García- que lo harán el próximo lunes, cuatro guardias civiles y los tres senderistas que llegaron al lugar a auxiliar a los padres del niño, entre otros. También está previsto que comparezcan como testigo la pareja del dueño de la finca, prima del padre de Julen, y el operario que hizo la zanja junto al talud que limita el pozo, un trabajo posterior a la perforación del orificio.