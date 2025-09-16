'Os quemaréis en el infierno' : Abogados Cristianos denuncia unas pintadas en el colegio Madre Asunción de Málaga

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante un juzgado de instrucción de Málaga por las pintadas aparecidas en el colegio católico Madre Asunción de la capital malagueña en la madrugada del pasado 8 de septiembre.

Así lo han informado en una nota, en la que han indicado que en la fachada de la institución educativa aparecieron unos grafitis en los que se podía leer la frase 'Os quemaréis en el infierno' e insultos; acompañada de la palabra 'demonios' y el dibujo de una cruz esvástica.

La organización de juristas achaca a los autores un posible delito de odio del artículo 510 del Código Penal y ha pedido que se mande oficio a la Policía para que identifique a los presuntos responsables.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha asegurado que este tipo de pintadas, "cargadas de odio y amenazas, son una muestra clara de la cristianofobia que está creciendo en España". "Es urgente que las autoridades no normalicen estos hechos y actúen con contundencia para proteger la libertad religiosa", ha concluido.

"Fátima, nosotros también te amamos… pero así no"

Han sido varios los casos recientes registrados en la provincia. "Fátima te amo", juntos a varios corazones, con esta pintada despertó el mural de la entrada del municipio de Almayate. Una declaración de amor a la que ha respondido el Ayuntamiento de Vélez-Málaga a través de sus redes sociales, con un tono comprensivo, aunque recordando que no se debe vandalizar los espacios públicos. "Fátima, nosotros también te amamos… pero así no". Este mensaje, por muy románticas que fueran las intenciones de la persona que lo escribió, al final es una pintada en un espacio público.

"El amor es un sentimiento que embellece el alma… pero esto ha afeado nuestro pueblo, ha supuesto un acto incívico y, además, nos costará dinero de todos restaurar este espacio", apunta el Consistorio en la publicación compartida en Facebook. La institución señala que están a favor de las demostraciones de amor, pero estas "no pueden significar nunca ensuciar".

El Ayuntamiento comunicó entonces que el equipo de limpieza actuaría en la mayor brevedad posible para devolver este espacio de la entrada de Almayate su estado originar. "Confiamos en que esta no vuelva a ser la manera de expresar sentimientos", relata la publicación.

El Consistorio también hacía un llamamiento a Fátima, "esperamos que al menos digas que sí…", en el caso de que se lo piense y diga que no, le piden el teléfono del autor de esta declaración, para pasarle la factura de la limpieza de la pintada.