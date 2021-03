Un acertante de Mijas gana "sueldazo" de 2.000 euros al mes durante 10 años

Un vecino de Mijas pueblo se ha llevado este sábado uno de los Sueldazos que ofrece la ONCE en sus sorteos de fin de semana, dotado con 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman 240.000 euros.

La suerte la ha dado Mario Montero, vendedor de la ONCE desde hace tres años, que vende en el mercado municipal de Mijas pueblo. Esta mañana se declaraba muy feliz y muy contento. “Es una alegría inmensa para un pueblo que se dedica al turismo y ahora no hay turismo”, dice encantado. “Lo he pensado un montón de veces que iba a dar el premio, un montón. Ha sido un despertar hermoso, como si me hubiese tocado a mí. Lo estoy gritando por todas partes –afirma-. Es una alegría enorme y más hoy que hace un año de toda esta situación que vivimos”.

El sorteo de este sábado que estaba dedicado al plato de garbanzos con chocos y carabineros de Ceuta, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a los platos de cuchara más populares de España, ha dejado un cupón premiado con 20.000 euros a las cinco cifras en Vélez-Málaga y ha llevado el resto de premios a Cataluña.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.