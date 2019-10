El actor de 'Malaka' El Chule, pendiente de juicio por retener y amenazar a una persona en su casa

El activista solidario y actor Jesús Rodríguez El Chule, que participa en la serie Malaka como miembro del clan de los Cucos, está pendiente de juicio por supuestas amenazas y retención contra su voluntad de un persona que acudió a su propio domicilio.

El próximo 2 de diciembre se producirá la toma de declaración ante el juez de unos hechos que ocurrieron hace meses. El Chule, a su vez, interpuso también una denuncia contra este hombre por insultos y amenazas. Ambos quedaron en libertad con cargos.

Según relata el abogado de El Chule, Roberto Rodríguez Casas, el problema comenzó cuando un conductor recorría el barrio a toda velocidad con su coche. "El Chule y sus parientes le llamaron la atención y se montó una bronca, aunque ahí quedó la cosa". Sin embargo, "al cabo de unas horas apareció este hombre en casa de El Chule para decir que no quería problemas con nadie".

Aún así, se reprodujo la pelea verbal que antes había tenido lugar en la calle, con insultos y gritos. "El hombre se marchó sin mayor historia, pero creemos que le entró el pánico y puso una denuncia contra mi defendido aduciendo que lo había retenido en contra de su voluntad", agrega Rodríguez Casas.

"Creo que el tema no tiene ningún recorrido, que se debería de archivar, es la palabra de uno contra la de otro"

El letrado reitera que "fue voluntariamente al domicilio de mi cliente y se marchó cuando quiso" y subraya que el juez no dictó ninguna medida cautelar y los dejó "directamente en libertad" porque no encontró indicios serios de delito.

"Creo que el tema no tiene ningún recorrido, que se debería de archivar, es la palabra de uno contra la de otro, no hay lesiones ni ningún parte de agresión, la verdad es que nos ha sorprendido la importancia mediática que se le ha dado al tema en los últimos días", comenta el abogado que estima que la parte contraria "ha adoptado una postura de autodefensa que no era necesaria".

"Mi pronóstico es bueno, no le veo ninguna complicación, no va a poder acreditar absolutamente nada", reitera Rodríguez Casas. Por el delito de retención contra la voluntad de una persona está tipificada una pena de cárcel de 2 a 6 años.

También considera el letrado que hay un "interés económico por encima de todo de la parte contraria" y no descarta presentar otro escrito contra la parte contraria por denuncias falsas. "Porque esto, quieras o no, está perjudicando a mi cliente".