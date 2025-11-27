Aena detiene el concurso para supervisar la ampliación del aeropuerto de Málaga y lo volverá a licitar para evitar impugnaciones

Aena ha decidido detener y relanzar el concurso destinado a contratar las asistencias técnicas de Project Management para la ampliación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, considerado el expediente más relevante en esta fase inicial de la transformación del recinto. El contrato incluía la supervisión de los proyectos, la dirección de obra y el control de las primeras actuaciones asociadas a la remodelación.

La decisión se produce después de que una empresa haya impugnado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) los pliegos de un expediente similar que afecta a varios aeropuertos de la red. Aena ha constatado que las cláusulas de solvencia técnica cuestionadas en ese procedimiento también estaban presentes en la licitación malagueña, publicada el pasado 31 de octubre.

Para evitar que el proceso quede bloqueado por una posible nueva impugnación, la compañía ha optado por renunciar al concurso y preparar una nueva convocatoria “entre diciembre y enero”, según comunicó al Consejo de Administración. Con este movimiento, busca asegurar que la contratación pueda retomarse con garantías y sin riesgos que comprometan los plazos globales del proyecto de ampliación.

Una inversión que suma ya cerca de 90 millones en su fase preparatoria

El paquete de asistencias cuyo concurso se reiniciará representa uno de los pilares del programa inversor con el que Aena ha comenzado a preparar la ampliación del aeropuerto.

Sumando los más de 52 millones asignados a este expediente y los 36,5 millones correspondientes a la asistencia técnica para la redacción del proyecto, actualmente en su fase final de presentación de ofertas, la compañía ha destinado ya cerca de 90 millones de euros a los trabajos previos de la remodelación.

Aena recuerda que esta ampliación constituye la intervención más ambiciosa en el aeropuerto desde la inauguración de la T3, en 2010, con una inversión global prevista de aproximadamente 1.500 millones de euros.

El inicio de las obras forma parte de la propuesta del próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que regirá las inversiones en la red durante el periodo 2027-2031. Las actuaciones se orientan a aumentar la capacidad del aeropuerto para absorber la demanda futura y a mejorar la calidad del servicio para pasajeros y aerolíneas.

La asistencia técnica cuya licitación se repetirá es considerada esencial para planificar y coordinar la ejecución de las obras en un aeropuerto que permanecerá operativo durante todas las fases de la ampliación. Según Aena, una definición precisa de los trabajos es clave para garantizar una ejecución eficaz y minimizar la afectación a las operaciones diarias.

Principales actuaciones previstas

Entre las obras que contempla el plan de ampliación destacan: