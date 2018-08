Hace un mes que la flota marisquera de Marbella permanece amarrada al muelle pesquero del puerto de La Bajadilla desde que la Junta de Andalucía prohibiera la captura de conchas finas, coquinas y chirlas, entre otros moluscos, tras la detección de ciertas biotoxinas en los caladeros. "Hasta que no bajen los niveles de toxinas y las analíticas no den negativo no podemos hacer nada. Estamos muy afectados porque no podemos faenar, nos han echado la temporada por alto", explica Bartolomé Carrillo, secretario de la Cofradía de Pescadores de Marbella.

La flota marbellí la componen una veintena de pequeñas embarcaciones dedicadas al marisqueo, lo que se traduce en más de 40 puestos de trabajo. "Cada barco tiene entre dos y tres marineros que han ido al paro porque si no hay para faenar no pueden trabajar", comenta Carrillo. Además, económicamente, asegura que supone una pérdida de unos 2.000 euros diarios, lo que sumarían unos 10.000 euros a la semana. "La campaña de verano y la de Navidad son las que más salida tienen y más ventas producen pero ya no hay nada que hacer. Comercialmente no es lo mismo agosto que septiembre, y aunque para la semana que viene ya tengamos nuevos resultados y los barcos puedan salir ya habremos perdido el mes", agregó.

"Mientras el kilo de coquinas en agosto está a 20 euros en septiembre están 5 euros. Nunca nos había pasado esto antes, a lo mejor habían cerrado una semana o diez días por algo en concreto, pero no todo el mes de agosto", relata uno de los marineros afectados mientras prepara los útiles para la temporada de pulpos en el mes de octubre. "Hay unas veinte embarcaciones que están paradas, no pueden salir. Nosotros solo nos dedicamos a eso y mientras no levanten la prohibición no nos queda otra que tirar de ahorros", apunta.