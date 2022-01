Nueva agresión a dos profesionales de Salud Mental en el Hospital Marítimo de Torremolinos

Los sindicatos CCOO y UGT denunciaron este miércoles una agresión a dos profesionales sanitarios en el Hospital Marítimo de Torremolinos el pasado lunes por parte de un paciente de salud mental ingresado en el pabellón 2, un extremo confirmado por el centro sanitario, desde el que destacaron que se activó el protocolo de agresiones pertinente.

Desde la dirección del centro sanitario señalaron que ambos profesionales “están bien” y trasladaron su “total rechazo a este tipo de situaciones, si bien hay que tener en cuenta la actitud muchas veces imprevisibles de los pacientes del área de Salud Mental, que genera este tipo de situaciones”.

Ambos sindicatos recordaron que a principios de enero, un brote de Covid-19 en Salud Mental del Hospital Virgen de la Victoria, hizo que la Dirección del centro decidiera el traslado de pacientes agudos del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria a la comunidad terapéutica 2 del Hospital Marítimo.

Esto supuso “reconvertirlos en unidades de agudos sin estar acondicionados para los requerimientos que exige una unidad de hospitalización de salud mental con pacientes en fases agudas de sus trastornos mentales y, en muchas ocasiones, con cuadros de agitación psicomotriz que precisan contención mecánica para prevención de lesiones tanto al personal como al paciente”.

Según ambos sindicatos, la dotación de camas de hospitalización de salud mental en el Hospital Clínico “es de 30 para una población de referencia de más de un millón de habitantes --mayor parte de Málaga capital, Costa del Sol occidental y Serranía de Ronda, además del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre--”. “Este número de camas no se ha incrementado desde la renovación de la unidad de hospitalización en 2008”, criticaron.

Las habitaciones de dicho pabellón, según los sindicatos, “no tienen las puertas reforzadas ni con ojo de buey que son necesarias para la vigilancia de estos pacientes; además este Pabellón no tiene cámaras de seguridad ni botón antipánico”. La dirección del centro añadió que se está “dando respuesta a las necesidades asistenciales, garantizando la atención a pacientes COVID y No COVID”, además de asegurar que “el personal se ha reforzado para garantizar la atención”.