Agricultores y alcaldes de Málaga piden medidas excepcionales para regularizar viñedos

La consecución del Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial para la uva pasa moscatel es un revulsivo para todos los pueblos que constituyen el territorio Sipam Axarquía. Tiene que serlo para la dinamización económica y social de sus pueblos, para que los agricultores puedan seguir manteniendo este cultivo milenario de forma digna. Las administraciones ya han abierto diferentes líneas de acción para impulsar el desarrollo turístico de la zona, pero además, asociaciones agrarias como la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y los alcaldes axárquicos piden medidas que recalen de forma directa en sus productores.

Entre ellas, la actualización del Registro Nacional Vitivinícola dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pero que gestionan las comunidades autónomas. El problema es que los viñedos incluidos en el territorio Sipam Axarquía que no estén inscritos, no podrán optar a las posibles subvenciones europeas correspondientes al proyecto Valsipam – Valorización de los Sistemas Importantes de Patrimonio Agrícola Mundial– del Espacio SUDOE.

“Por eso pedimos a la Junta de Andalucía que contemple medidas excepcionales para los viñedos de la Axarquía. En primer lugar porque tienen el valor Sipam y por otro, por sus propias peculiaridades excepcionales, ya que la uva pasa moscatel de Alejandría se incluye en las tres categorías, esto es, para vino, pasa y en fresco”, reclamó el secretario general de UPA en Málaga, Francisco Moscoso, recordando que la mayoría de viñedos de otra zona se utilizan sólo para la elaboración de los caldos.

Según indicó, el registro no se actualiza desde hace más de dos décadas, por lo que desde entonces muchos agricultores por ignorancia, dejadez o por cualquier otra razón, no pidieron la inclusión de sus hectáreas. No obstante, y aunque hasta entonces, para plantar un viñedo era necesario disponer de un derecho de plantación, a partir de 2016 se modificó el sistema requiriendo de una autorización que no era transferible y que tendrían una validez máxima de tres años desde el momento de su concesión.

Actualmente para poder obtener una autorización para plantar viñedo la norma comunitaria establece tres vías: por arranque de un viñedo, por reconversión de un derecho o bien a partir de un cupo que se pone a disposición todos los años y que es como máximo del 1% de la superficie plantada a 31 de julio del año anterior.

“Lo que pedimos es una revisión del registro y que la Junta de Andalucía tenga en cuenta de forma excepcional los viñedos del territorio Sipam Axarquía. Es posible incluso que salgan menos parcelas de las que hay en vigor porque muchas de ellas ya están en desuso, pero de esta forma, todos los agricultores tendrían la posibilidad de regularizarlas”, insistió. La superficie reconocida como Sipam Axarquía es de 28.039 hectareas, aunque sólo están activas 1.075 hectáreas según un estudio realizado por los técnicos de Agapa.

“De no hacer esta excepción, muchos agricultores se quedarán sin las ayudas de los fondos europeos ya que para concedérselas tienen que estar inscritas las parcelas. Lo mínimo que hay que conseguir es que a los productores les llegue algo del Sipam. Llevan toda la vida manteniendo su cultivo y aguantando los mismos precios y condiciones cuando estamos hablando de un producto estrella”, indicó Moscoso.

“No se tiene en cuentan los costes de producción que es completamente artesanal. Los precios son muy bajos, y sin ser rentables, llevan generaciones aguantando. Si la situación sigue como está y no se incrementa el valor de este producto único, en cinco o seis años, se perderá la uva pasa moscatel de Alejandría”, auguró. “A las administraciones se les llena la boca de orgullo rural, y si siguen así, no habrá relevo generacional”, añadió.

Para incentivar los precios, Moscoso también animó a la Diputación a comprar parte de la producción para regalar como degustación en las fiestas de todos los pueblos de la provincia.

“De esta forma, la parte que queda se vendería con mejor precio”, subrayó. “No podemos olvidar, que el 60 de los productores tiene otra actividad o se dedican al cultivo de subtropicales. Si no es por eso, el cultivo se hubiese perdido porque no es un negocio rentable”, reflexionó. % De hecho, el secretario general de Upa Málaga recordó que el cultivo de la pasa moscatel de Alejandría en la Axarquía también se mantiene porque “la trabaja la unidad familiar sin tener que pagar jorna