El alcalde de Alhaurín de la Torre está "animado" y con ganas de recuperar la actividad institucional

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, hospitalizado desde el viernes en el Clínico Universitario, mantiene una evolución positiva y se encuentra en mejor estado. Según informó el Ayuntamiento de esa localidad, el regidor permanece estable, en planta y con una franca mejoría respecto a la jornada anterior. Por ello, está más "animado" y con ganas de recuperar la actividad institucional, en forma telemática, siempre que así lo aconsejen los médicos. Villanova incluso ha dedicado parte de la jornada a ver los partidos de fútbol del Málaga CF y del Real Madrid, sus dos equipos favoritos; "lo que demuestra que se encuentra bien", han destacado desde el Consistorio.Villanova tendrá que permanecer unos días más en el centro hospitalario. Pero confía en que en breve plazo podrá recibir el alta, en función del resultado de las pruebas y de su evolución clínica. El mandatario mandó este sábado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de Alhaurín de la Torre. Además, agradeció "todas las expresiones de ánimo que ha recibido por multitud de canales y de cientos de personas, tanto del ámbito político-institucional como social, cultural, empresarial y cívico" de Málaga, Andalucía y España.“Ha sido un buen susto el que nos hemos llevado, pero vamos a superarlo y, sobre todo, no voy a forzar los plazos. Ahora toca descansar, recuperarse, hacer caso a los médicos, seguir todas sus indicaciones y mantener la tranquilidad hasta poder superar este duro trance, pero podéis estar seguros de que volveré con toda la fuerza e ilusión del mundo”, ha agregado.Villanova ha insistido en que su caso es uno más de los que se están dando en todo el país, a pesar de que ha seguido escrupulosamente todas las medidas de distancia, higiene y seguridad que marcaban las autoridades. “Lo que me ha pasado demuestra que nadie está libre de contagiarse, por eso es imprescindible que todos sigamos cumpliendo las normas. El virus sigue haciendo estragos y seguirá con nosotros una buena temporada, de modo que no hay otra”, ha dicho. El regidor, por último, ha dado las gracias a todo el equipo médico y sanitario del Hospital Clínico por la atención que le están dispensando: “Sois los verdaderos héroes silenciosos en todo este tiempo de pandemia. No encuentro palabras para agradecer vuestro trabajo y felicitaros por vuestra vocación de servicio público. Seguid así”, concluyó.