El alcalde de Cártama: “Un malnacido cómo este no debería seguir campando a sus anchas”

El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, ha condenado duramente la terrible agresión machista que tuvo lugar este martes en la calle Cristóbal Toral del municipio. “Solo sentimos repulsa ante estos malnacidos que hacen daño a las mujeres solo por el hecho de querer disfrutar de su vida en libertad”, ha dicho el regidor municipal en un acto convocado a las 12:00 de esta mañana en las puertas del Ayuntamiento de Cártama. El alcalde ha explicado a los periodistas que aún se busca al agresor, que iba acompañado en el coche, según relataron los testigos, y que venía siguiendo el vehículo de Sandra, su ex pareja. Cuando le dieron alcance y la abordaron en la calle se pusieron en paralelo y arrojó por la ventanilla el ácido que le ha provocado quemaduras muy graves a ambas mujeres de 26 años.

En palabras del regidor, "un malnacido cómo este, con numerosos antecedentes, no debería seguir campando a sus anchas”. Porque el principal sospechoso cuenta con un abultado historial delictivo que se traduce en cerca de una treintena de detenciones previas, además de siete órdenes de búsqueda expedidas por un juez. Debía haber ingresado en prisión.

Los vecinos, entre la consternación y la indignación

Los vecinos han mostrado su indignación ante el brutal atentado. “Si tenía tantas causas pendientes cómo es posible que estuviera en la calle”, lamentaba Santi. Rocío, también víctima de violencia de género, subrayaba el “horror y la tristeza” ante este “golpe tan gordo, lo siento muchísimo y les deseo mucha fuerza porque les va a costar muchísimo superarlo”.

Por su parte, el alcalde de Casabermeja, localidad de Sandra, también ha participado en el acto. “Es una chica muy querida en el pueblo y estamos todos muy consternados, no podemos permitir esto, no nos cabe en la cabeza un acto así de premeditado, ya no valen las medias tintas, nos tenemos que unir todos contra esta lacra”, ha afirmado el regidor.