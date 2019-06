El alcalde de Málaga busca un experto para la nueva dirección general de Infraestructuras

La nueva estructura de gobierno a la que ha dado forma Francisco de la Torre trae consigo un importante aumento de direcciones generales. Frente a las 13 que funcionaron el pasado mandato, se pasa a 20, lo que, invariablemente, traerá consigo un incremento del coste del personal. Bien es cierto que, según informaron a Málaga Hoy fuentes próximas al Ejecutivo local, no es seguro que se cubran todas las plazas desde el primer momento.

La previsión es que estos cargos directivos sean provistos "preferentemente" mediante convocatorias dirigidas a funcionarios del grupo A, "ya sean municipales o de otras administraciones", de entre los que "se elegirá a uno de los candidatos por el procedimiento de libre designación". Sin embargo, esta hoja de ruta tiene matices. Entre ellos que sólo afectará a los puestos que tengan que ser cubiertos porque no existían o a aquellos cuyos anteriores responsables hayan cesado, lo que no ha ocurrido hasta el momento y no es seguro que ocurra. Se da la circunstancia de que si el ahora coordinador general de Ordenación del Territorio, José Cardador, cesase no podría optar nuevamente al puesto, al no ser funcionario.

La ley obliga a designar estos directivos entre funcionarios del grupo A, ya sean del Consistorio o de otra administración

Ante lo "encorsetado" de sistema actual, las fuentes apuntaron la posibilidad de poner sobre la mesa una modificación del Reglamento de Pleno con el fin de abrir más la mano en el perfil de quienes concurran a los puestos. Un movimiento imprescindible para que el alcalde pueda cubrir la Dirección General de Infraestructuras y Proyectos, que ha creado de manera expresa para este mandato.

De acuerdo con las fuentes, su pretensión es contar "con una persona de gran experiencia en realizar grandes infraestructuras y transformaciones de ciudad y eso suele encontrarse en el ámbito privado; la idea es que sea una figura de reputado perfil profesional; hay que mirar perfiles".

También es nueva la dirección general de Coordinación de Distritos, labor desempeñada el pasado mandato por Francisco Cantos, director del distrito Centro. Ahora se busca ampliar las capacidades del cargo, de manera que "se puedan cubrir los déficits que los eventuales no pueden cubrir, caso de recibir delegaciones de la Junta de Gobierno Local". Otra variación afecta a Movilidad, donde en la actualidad hay una dirección técnica que pasa a convertirse en dirección general. Cs, de acuerdo con la asignación de una única concejalía, dispondrá de dos direcciones generales, la de Cultura y la Deporte.