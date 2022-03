El alcalde de Málaga rectifica y devolverá la medalla que le dio Putin

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha informado este viernes que devolverá la medalla Pushkin, una condecoración estatal que se entrega con motivo del Día de la Unidad Popular de la Federación de Rusia, y que el regidor recibió en 2018 de manos del presidente ruso, Vladimir Putin.

De la Torre, asimismo, espera hablar este viernes con el embajador de Rusia para informarle sobre la Medalla para que "entienda esa devolución, puesta a disposición, de esa medalla, que él intervino para que fuera así". Ha recordado, al respecto, que fue un "reconocimiento de lo que se había hecho desde Málaga en relación con el Museo de Arte Ruso de San Petersburgo, a la cultura y arte ruso" y que esa devolución "no va a tener ningún efecto".

"Quiero hablar con el embajador sobre este tema para que entienda que lo planteo en unos términos en que lo veo compatible, tras lo que he hablado con el Ministerio de Asuntos Exteriores, al plantearme la continuidad del Museo en términos de hibernación, puesto que no cabe hacer transferencias y renovación" de las exposiciones", ha incidido.

Por otro lado, De la Torre ha lamentado que "de una foto de 2018 quieren construir todo un discurso de postureo, evidentemente, los que lo han construido". "¿Me ha visto pidiendo alguna medalla? ¿Cree que he pedido yo la medalla?", ha cuestionado el regidor, que ha dejado claro que es una medalla que "nunca he querido retener en el plano personal porque me importa un bledo las medallas".

De la Torre, además, ha aludido a la conversación con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albare, sobre estas cuestiones, ya que "debemos coordinar las decisiones en materia de cooperación cultural en relación con Rusia" en el marco de las decisiones del Gobierno de España y de Europa.

"Ya el ministro me anticipó que había una política de contención de esa colaboración cultural establecida en reuniones a nivel europeo", ha señalado, al tiempo que ha recordado que habló también con Gúzman Palacios, director de Relaciones Culturales, "para que conectáramos a efectos de saber el contexto".

En este sentido, De la Torre ha incidido en que "hice alusión desde el principio, porque en este tema hay que tener una postura racional y lógica, y no tanto buscar posiciones que podríamos llamar 'de postureo personal', de ver cómo las sanciones establecidas por Europa podían afectar a las transferencias de recursos que tenemos con el Museo Ruso en base al acuerdo firmado" y prorrogado hasta 2035.

"Quería saber si quedaba afectado o no y es un tema que he podido aclarar también con los datos que ya en esta materia existe", ha explicado, aclarando, en primer lugar que no se pueden hacer transferencias, por lo que no se podrán renovar las exposiciones del Museo.