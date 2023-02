El alcalde de Málaga sigue sin dar fecha al puente del CAC

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sigue sin poner fecha a la finalización del puente junto al CAC. El último plazo que dio, el pasado verano, fue el mes de septiembre. Desde entonces, la demora se extiende casi seis meses.

De la Torre, aunque no ha querido dar fechas, ha señalado que espera que esté terminado antes de Semana Santa. No obstante, la apertura tardará "algunos días más". El alcalde ha precisado que sabe "que es inminente, pero prefiero no decir la fecha exacta". "Espero que sea antes de Semana Santa", ha puntualizado.

Cabe recordar que a principios del mes de abril debe recogerse en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria oficial de las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo. Con la publicación en BOE queda prohibida la celebración de cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de estos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho período". Es decir, queda el mes de marzo y algunos días de abril para inaugurar todo lo que los ayuntamientos estén finalizando.

"Sé que quedan algunas piezas que permitan considerarlo completado", ha añadido el regidor, al tiempo que ha agregado que "es una pieza prefabricada, va a ser transportada desde la provincia de Sevilla y se pondrá".

Ha agregado que, "quizá luego para la apertura queden algunos días más", pero "espero que ese transporte y visibilidad del puente tranquilice a los vecinos de que el tema está tan avanzado como me dicen" y "se produzca en fechas próximas".

Cuando se inició la obra, en noviembre de 2020, la fecha límite que se ofreció para que se pudiera acceder a pie desde calle Salitre hasta calle Alemania fue diciembre de 2021, por lo que la demora se dilata ya más de un año si tenemos en cuenta esa fecha. El siguiente anuncio desde el Ayuntamiento marcaba la Semana Santa –de 2022– como el hito en el que llegar para que, más tarde, se pospusiera a verano el plazo.

Metro al Centro

Por otro lado, también De la Torre se ha pronunciado sobre la llega del metro al centro de la ciudad y ha dicho que "intuyo que si las cosas están muy avanzadas y parece que lo están, que la empresa que lleva el control de seguridad ha hecho el trabajo al cien por ciento prácticamente o al cien por ciento, será también en fechas muy próximas; quizá antes de Semana Santa", asegurando que "no viene mal que tengamos esa facilidad de transporte".

"Tratamos de que en Semana Santa el transporte público sufra lo menos posible" y "también el metro ayudará en ese sentido, porque llega a uno de los puntos más céntricos y fáciles para que el público acceda a los recorridos procesionales".