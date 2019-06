El camping para indigentes en que se ha convertido en Parque Málaga ha tenido una respuesta por parte del Ayuntamiento de la capital esta misma mañana. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a preguntas de los periodistas sobre tema ha explicado que como administración serán "proactivos para que no haya una situación incómoda para nadie y los espacios que son de todos sean respetados por todos", incluso por los sin techo.

De la Torre que querido hacer hincapié en la vertiente social de este asunto, pero también en la necesidad orden público: "No se puede privatizar o monopolizar un pequeño espacio que es públicamente compartido por más gente", aunque "tratamos de dar respuesta al componente social y siempre con sentido de solidaridad claro", ha especificado el regidor sobre la estancia de indigentes en el Parque de Málaga.

El alcalde ha recordado que en el Ayuntamiento hay un equipo específico de apoyo social pare este tipo de situaciones, pero que en muchas ocasiones estas personas rechazan la ayuda que se les brinda.

Por eso ha aludido al reto, no solo a nivel local sino español y europeo, y a las dos razones por las que el sistema "no es aceptado por las personas que tienen esa situación", ya que son personas que tienen adicciones -y el sistema no lo acepta- o tienen problemas de salud, lo "que tiene que ver mucho con la falta de respuesta hasta ahora, que se que va a cambiar con el nuevo Gobierno andaluz, en cuanto a tener una política más eficaz en dar respuesta a estos temas".