El alcalde de Málaga mantiene la incógnita sobre si se presentará a las municipales

Sigue deshojando la margarita Francisco de la Torre en su decisión sobre volver a presentarse como candidato a la Alcaldía de Málaga en las próximas municipales que se celebran en mayo. El actual regidor sigue manteniendo que se encuentra reflexionando y buscando sitio en su agenda para mantener "un estado físico y mental que me asegura que las fuerzas se mantengan", cuestionado en una entrevista en Cadena Ser sobre si ha tomado ya una decisión.

Mantiene, de esta manera, la incógnita el alcalde, que sí ha asegurado que nota "el calor de la calle, esta Feria lo he sentido", pero, aún así, sigue manteniendo que le quedan dos semanas para que se acabe el otoño y sigue en período de reflexión familiar.

Sí que ha afirmado que no encargará ninguna encuesta para determinar si en estos momentos se alzaría como vencedor en las urnas, "yo no tomo decisiones por encuestas ni nunca lo he hecho, en las últimas semanas pueden preguntar a las empresas demoscópicas y les dirán que no hay ningún encargo nuestro", ha señalado.

Uno de los motivos que viene aduciendo el alcalde es el de la necesidad de sacar más tiempo para la familia y el deporte, de liberar la agenda. Cosa que parece que, de momento, no está consiguiendo. Al inicio de la misma entrevista aseguraba no haber tenido descanso en vacaciones, "hago mal, habría que desconectar al menos unos días".

Pese a ser conocedor de su error por no descansar, se ha excusado asegurando que tenía "cosas que hacer", por ejemplo, ha señalado que estos últimos días de agosto ha estado en Santander en una convención que acoge a las empresas tecnológicas, conociendo sus necesidades y reflexionando sobre cómo hacer que Málaga sea más atractiva para ellas, "en el sector es algo que valoran y un lugar donde sigo aprendiendo".