De la Torre, sobre las oficinas en la esquina de oro del puerto: "Cassá quiere una explicación mía y lo haré con muchísimo gusto"

El voto contrario de Juan Cassá en la Comisión de Ordenación del Territorio del pasado lunes impidió que el proyecto de oficinas previsto para la esquina de oro del Muelle 1 quedase aprobado. Era la segunda vez que el exconcejal de Ciudadanos impedía que esta iniciativa saliera adelante. El pasado mes de junio, al no estar presente en la votación, la oposición consiguió tumbar este proyecto. El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, preguntado acerca de esta cuestión, respondió este martes: "Lo que tengo entendido es que el señor Cassá quiere una explicación personal mía sobre este proyecto y lo haré con muchísimo gusto", esperando poder convencerle.

En declaraciones a este medio, el concejal de Ordenación del Territorio, aseguró que no esperaban el sentido del voto del edil no adscrito: "No lo esperábamos porque no había manifestado en ningún momento que hubiera un problema con este punto". Desde la oposición insisten en que, además de en este punto, también cambió el sentido de su voto (en este caso a la abstención) en otros tres temas a tratar previstos en el orden del día.

Daniel Pérez, del grupo municipal socialista, argumentó que el alcalde "está en minoría" y en una situación de "inestabilidad". La portavoz de Adelante Málaga, Paqui Macías, expresó que Juan Cassá "está en venta": "Está intentando afianzarse con el PP para las próximas elecciones. Es algo que están viendo todos los malagueños". Los dos rechazaron la opción de apoyarse en Cassá para una moción de censura contra De la Torre: "Ni siquiera se nos ha pasado por la cabeza", aseguró Pérez.

Este mismo martes se ha conocido además la unión del asturiano con el partido municipal Por Mi Pueblo, convirtiéndose "en la voz de los municipios" en la Diputación de Málaga. "En septiembre se va a llevar a cabo una reunión de todos los concejales y representantes públicos de la formación política con Juan Cassá. Dicha reunión se realizará por comarcas, con la idea de canalizar las propuestas de todos los municipios con representación institucional o donde existe una agrupación creada con intención de concurrir a las elecciones de 2023", recogía el comunicado.