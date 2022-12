El alcalde de Málaga no ve en peligro el acuerdo de gobierno con Cs por la torre del puerto

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que no ve que "esté en peligro" el acuerdo con Ciudadanos (Cs), su socio de gobierno en el Ayuntamiento, después de que esta formación votara a favor de cuestionar la idoneidad del proyecto de la torre del puerto, apuntando que "ya llegará el momento de hablar de ello". Además, ha defendido esta iniciativa que, ha insistido, tiene "más ventajas que inconvenientes".

"No lo veo que esté en peligro, primero porque todavía no estamos en el momento de decir vamos para adelante con el tema porque no tenemos ese documento –la evaluación medioambiental, que tuvo que repetirse–, ya llegará el momento de hablar de ello", ha dicho De la Torre preguntado por si está en riesgo el pacto tras no haber votado Cs lo mismo que el PP en el último pleno en el que se abordó esta cuestión, sino que dio su apoyo, junto a Unidas Podemos, a la moción presentada por el PSOE que lo cuestionaba.

El regidor ha aludido a "cierta ambigüedad" en la expresión utilizada en ese acuerdo de pleno sobre la torre del puerto y ha asegurado que habla con su socia de gobierno, "pero, de este tema concreto no, porque no hay razones ahora", asegurando que tiene una relación "muy normal y cordial".

De la Torre ha indicado que cuando tengan el informe ambiental –que ahora mismo está volviendo a redactar la Autoridad Portuaria tras ponerle reparos la Junta de Andalucía– podrá responder si se llevará a pleno o no la modificación urbanística para poder ubicar ese edificio, pero ha señalado que "es un proyecto que creemos muy positivo para la ciudad". "Siempre he dicho que tiene más ventajas que inconvenientes", ha precisado De la Torre.

Ventajas para De la Torre

Entre esas ventajas ha citado en primer lugar "que supone el hotel de gran lujo más importante de Málaga en perspectiva de hacer, con capacidad de casi 400 habitaciones y de congresos de en torno a 1.000 personas y con posibilidad de ser sostenible en términos de que los que estén en esos congresos para ir a las habitaciones, y al revés, no tienen casi gastos de energía".

Asimismo, ha dicho que se sitúa "en un espacio de la ciudad no muy lejos del centro ni de la conectividad a otras zonas, a gente con capacidad de gasto". "Málaga necesita ir al turismo de calidad y de excelencia, por tanto las oportunidades que haya de hacer hoteles de cinco estrellas y de gran lujo deben ser aprovechadas", ha dicho, apuntando también a la calidad del empleo.