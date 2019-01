El alcalde de Málaga admite sus reservas con la idea de rehabilitar la Casona del Parque

Que la Casona del Parque está necesitada desde hace años de una rehabilitación profunda es una realidad que no solo pone de manifiesto el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, sino también el hecho de que sobre ella pesa desde hace una década una inspección técnica desfavorable ante la necesidad de subsanar deficiencias en sus instalaciones eléctricas.

A pesar de ello, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no parece tener clara la necesidad de intervenir sobre la edificación, que está a punto de cumplir cien años. El regidor admite sus reservas, muy relacionadas con la imagen que pueda darse ante la ciudadanía. "Tenemos que procurar que no parezca que el Ayuntamiento se gasta el dinero para que los concejales y el alcalde estén más cómodos; eso no es defendible; cómodos el personal y por ahí irá nuestra línea de trabajo", ha explicado. En esta línea de pensamiento, fue a más al insistir en que "no es un tema que urja". El coste estimado es superior a los 3 millones.

3 millones Es el valor estimado para la realización de la rehabilitación integral sobre el edificio

De hecho, incluso viene a reducir las necesidades a que "las ventanas cierren bien" y a que se adopten medidas para "ahuyentar" a las palomas para que no dañen las fachadas del edificio. Frente a ello, ha admitido que la idea de impulsar esta obra pasa por darle al edificio "la máxima dignidad y prestancia de como fue construido". "Fue un edificio que quizás se densificó años atrás, cuando no había otros edificios municipales", añadió.

Algo que, ha apuntado, se deja ver sobre todo en la tercera planta, destinada a los sindicatos y personal. El regidor apuntó que podría intervenirse sobre aquellas estancias en las que los trabajadores estén "más incómodos; serán los que tengan un más rápido traslado".

Fuentes municipales han apuntado que en el anteproyecto se defiende la necesidad de eliminar buena parte de las obras ejecutadas con el paso de los años, en especial tabiquería con la que se generaron nuevas estancias administrativas. La premisa técnica pasa por recuperar al máximo la imagen original del inmueble.

Respecto al proyecto de usos que se daría a la sede municipal, las fuentes admitieron que es un asunto por concretar. Pomares avanzó que uno de los objetivos sería "aligerar" el mayor número de usos administrativos posibles, potenciando el carácter institucional del edificio.